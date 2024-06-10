Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Aliyev'e, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. İki lider, havalimanında kısa bir süre görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi görüşmeye geçti.

Uluslararası Konular Ele Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanları ve gelecekteki ortak projelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.