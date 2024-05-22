Kalamış'taki bir restoranda gerçekleşen yemekte Aziz Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı. Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte Yıldırım, yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti.

Şampiyonluk öncelikli hedef

"Hepimiz Fenerbahçeliyiz" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, Fenerbahçe'nin galip gelmesi ve şampiyon olması için tüm taraftarların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Galatasaray maçı için "Biz Galatasaray'ı yeneceğiz" dediğini hatırlatan Yıldırım, şampiyonluk halinde başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şanslarının azalacağına dikkat çekti. Ancak buna rağmen öncelikli hedefin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu olduğunu ve bu uğurda her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtti. Yıldırım, "Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir" dedi.

Amatör branşlarda başarı

Fenerbahçe'nin sadece futbol branşında değil, amatör branşlarda da başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, Dörtlü Final'e çıkan amatör branş takımlarının şampiyonluk hedeflediğini söyledi.

Seçimde birlik ve beraberlik

Seçimde kimin kazanacağına bakmaksızın Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirten Yıldırım, "Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz" dedi.

Fenerbahçe'nin önemi

Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda bir vatanseverlik ve milliyetçilik sembolü olduğunu da hatırlatan Yıldırım, Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatan bir kulüp olduklarını ve bu ruhun her zaman yaşatılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasını duygusal bir şekilde tamamlayan Yıldırım, "Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız" dedi.