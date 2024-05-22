Bornova Belediyesi, her yıl düzenlediği arıcılık eğitimleriyle tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Bu yıl Dünya Arı Günü kapsamında, “Arıları konuşmak, arılarla konuşmak” etkinliğiyle Bornovalı arıcıları bir araya getirdi. Etkinlikte uzman konuşmacılar yer aldı ve kursiyerler deneyimlerini paylaştı. Toplantının sonunda katılımcılara bin adet lavanta fidanı dağıtıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarım ve hayvancılık alanında yerel üreticiye verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.

Lavanta fidanları ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı

Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Bir ay süren arıcılık eğitimlerine katılan 120 kişiye, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ürettiği 1000 adet lavanta fidanı hediye edildi. Tecrübeli arıcılar, arıcılığa yeni başlayan kursiyerlerin sorularını cevaplayarak deneyimlerini paylaştı.

Ekolojik arıcılık yöntemleri

Toplantıyı, aynı zamanda Apikop Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı olan Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy yönetti. Beştoy, katılımcılara ekolojik arıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Arıcılıktaki maliyet sorunu

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Prof. Dr. Harun Reşit Uysal, toplantının özellikle arıcılığa yeni başlayanlar için önemli olduğunu belirterek Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti. Uysal, “Yüksek maliyetler nedeniyle bal üretiminde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunları aşmak için örgütlü çalışmak şart” dedi.

Türkiye dünya bal üretiminde ikinci

Arı Çiftliği sahibi Ziraat Mühendisi Üzeyir Karaca, 20 Mayıs’ın Dünya Arı Günü olarak kutlanmaya başlandığını ve Türkiye’nin yıllık 115 bin ton bal üretimiyle dünya ikincisi olduğunu belirtti. Karaca, “Arı ırkı ve bitki çeşitliliği açısından zengin bir ülkeyiz. Bu zenginliği değerlendirerek bal, arı sütü ve propolis üretimini artırmalıyız” dedi.

Başkan Eşki’den destek mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarım ve hayvancılık konusunda yerel üreticiye verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti. “Bornovamız, 12 eski köy yerleşimi ile ciddi bir üretim potansiyeline sahip. Arıcılık eğitimleri ve sağladığımız malzeme desteğiyle üreticilerimizin yanındayız” dedi.