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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Babacan, hükümetin asgari ücretin sınırlı tutulması çabasında olduğunu belirterek, bu yıl oluşan enflasyon farkının halka unutturularak, gelecek yıl için açıklanan düşük bir enflasyon üzerinden zam yapılacağını söyledi. Toplumda herkesin gündeminin ekonomi olduğunu kaydeden Babacan, "Çünkü artık karın doyurmak, yaşam savaşına döndü. Daha önce de söylemiştim, koskoca ülke Survivor setine döndü. İnsanlar üç kuruş parayla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Maaşlar böylesine erimişken, hükümetten gelen açıklamalar gerçekten hayrete düşürüyor. Asgari ücret artışını gerçek enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı çoktan başlamış" diye konuştu.



'TEKLİFTE MEVCUT DURUMUN GERİSİNE GİDİŞ VAR'



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomik düzenlemelere ilişkin kanun teklifine değinen Babacan, "Bu teklifte, haksız servet transferini önleyecek, imar rantlarını vergilendirecek, vergide adaleti ve öngörülebilirliği sağlayacak hiçbir adım yok. Vergi cennetlerine yapılan transferlerden stopaj alınmasına ilişkin bir adım yok. Tarım sektöründe kullanılan mazottaki Özel Tüketim Vergisi'nin yükünü kaldıracak bir adım yok. Tam tersine, bu teklifte, mevcut durumun da gerisine gidiş var. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan Kurumlar Vergisi istisna süresinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılması var. Bir servet transferi aracı olan KKM'nin bu tür vergi istisnalarıyla desteklenmesi haksızlığı daha da artırmaktadır. Kamuda çoklu ve ballı maaş uygulamasına son verme yönünde hiçbir adım atılmazken, teklifle kamu görevlilerinin ekstra gelir elde etmesine yasal dayanak oluşturmaya öncelik veriliyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.



Babacan, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi. 50+1 tartışmalarına ilişkin ise Meclis'e böyle bir anayasa değişikliği teklifinin gelmesi durumunda destek vermeyeceklerini aktardı.