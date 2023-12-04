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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında turizm bölgelerinde yapılan altyapı yatırımları ile ilgili tartışma yaşandı. Bakan Ersoy, 24 Kasım'da Antalya'da düzenlenen 13'üncü Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olan altyapı yatırımlarını, Bakanlık olarak kendilerinin yaptıklarını belirtti. CHP'nin Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği kampta konuşan Özgür Özel de Bakan Ersoy'un CHP'li belediyelere iftira attığını söyledi. Devletin, Antalya ve Muğla belediyelerine kış nüfusuna göre katkı sağladığını belirten Özel, turist başına elde edilen verginin ise merkezi yönetim bütçesine geçtiğini aktardı. Özel, "CHP'li belediyelere 25 yıllık atık su bedelini merkeze çekme karşılığında arıtma yapıyorlar. 5 yılda kendini amorti ediyor; 20 yıl Antalya'nın vergisini Ankara çalıyor" ifadelerini kullandı.



'50 YILDA AMORTİ EDEMEYECEĞİ AŞİKAR'



Bakan Ersoy, Özel'in sözlerine yazılı açıklama ile yanıt verdi. Bakan Ersoy, turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işinin ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının onayından geçerek karşılıklı imza ile devir alındığını belirterek, "İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması, doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da yine Bakanlığımız karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikardır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisine yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor. Biz, Bakanlık olarak belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Özel'in bölge ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar için eleştirmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine, el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. '5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız' diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır" dedi.