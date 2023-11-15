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Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağıyla ilgili, "Aralık ayının ilk haftasında inşallah işçi, işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç bir ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ilkesi bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğini açıklamasıyla ilgili, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum" dedi.