"Oku-Yorum, Yazı-Yorum Projesi Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli"ne katılan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılında çocukları ve gençleri daha güçlü kılacak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) -Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen panelde konuşan Bakan Tekin, son haftaya girilen 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi boyunca emek veren herkese teşekkür etti, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençler için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Oku-Yorum, Yazı-Yorum" ve benzeri projelerin önemine işaret eden Tekin, panele katılan gençlerin konuya ilişkin değerlendirmelerini heyecanla beklediklerini ifade etti.

Projenin koordinasyonunun Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktaran Bakan Tekin, "Bizim bu yıl hayata geçirmeyi planladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli çıktılarından bir tanesi bu türden etkinlikler olacak. Çocuklarımızın okumaları, okuduklarından değerlendirmeler analizler yapabilmeleri ve bu okumalarını sonra yazmaya dönüştürebilmeleri bizim arzu ettiğimiz çıktılardan bir tanesi. Sadece okuma anlamında değil, bu haftayı tüm Türkiye genelinde gençlerimizin, çocuklarımızın bir anlamda bir yılın emeklerinin, bir yılın ürünlerinin yansıtıldığı bir ortam olsun istedik. Bir festival havasında, bir şenlik havasında olsun istedik. Türkiye'nin her tarafında okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız bir yıl boyunca ürettiklerini paylaşıyorlar. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Dolayısıyla bu ve benzeri projelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Bu yıl özellikle bu proje için seçilen başlık, bizim yıl içerisinde yürüttüğümüz Türkçemizle alakalı projenin de tamamlayıcısı oldu. Bu anlamda da güzel bir tevafuk oldu. Önümüzdeki yıllarda çocuklarımızı, gençlerimizi bu anlamda daha güçlü kılacak projelerin hayata geçirileceğini burada paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Etkinlik için seçilen konu başlığını da çok önemsediğini belirten Tekin, Yusuf Has Hacib'in eseri Kutadgu Bilig ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

VELİLELERE "YAZ TATİLİ" İÇİN ÇAĞRI

Yaz tatili dolayısıyla velilere yönelik mesaj veren Bakan Tekin, çocukların eğitiminde veli davranışlarının da önemli olduğunun altını çizdi. Bakan Tekin, "Gelin bu yaz hep beraber bu yükün hepimizin üstünde olduğunu, eğitim-öğretim sürecimizin daha nitelikli hale gelmesinin sağlanmasında hepimizin payı olduğunu düşünelim. Öğretmen arkadaşlarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize sizler de yardımcı olun. Siz üstünüze düşeni yaptıktan sonra hatalarımız, kusurlarımız varsa gelin onu bize söyleyin. Önce kendi üstümüze düşen sorumlulukları yapalım, ebeveyn olarak." diye konuştu.