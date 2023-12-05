Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, göreve geldikten sonra geçen 180 günde yapılan operasyonları anlattı. Yerlikaya, 'Türkiye Yüzyılı'nda İçişleri Bakanlığı olarak en büyük görevlerinin Türkiye'nin huzurunu tesis etmek olduğunu, bu görevi yerine getirirken temel referanslarının hukuk ve insan hakları olduğunu belirtti.



'TERÖRÜ VATANIMIZDAN KAZIYIP, ATACAĞIZ'



Yerlikaya, 180 günde bölücü terör örgütüne yönelik İHA, SİHA ve İKU'lar ile 28 bin 180 saat uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bin 973'ü şehir, 11 bin 668’i kırsalda olmak üzere toplam 13 bin 641 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 46'sı büyük, 254'ü orta, 11 bin 368'i küçük operasyonlardı. Tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 583 şüpheli gözaltına alınırken, 770'i tutuklandı, 684’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 'Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, bitme ve tükenme noktasına gelen terörü, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkartmaktır. Temel stratejimiz, toplumsal kaynakları ile birlikte terörizme karşı topyekun bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. İnşallah, bu azim ve kararlılıkla, terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp, atacağız" dedi.



'37'Sİ SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİST'



Yerlikaya, aynı dönemde FETÖ'ye yönelik 2 bin 839 operasyon yapıldığını, 4 bin 482 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 994'ünün tutuklandığını, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 728 operasyonda 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bin 254 şüphelinin gözaltına alındığını, 317'sinin tutuklandığını, 255'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yerlikaya, sol terör örgütlerine yönelik 200 operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 404 şüphelinin gözaltına alındığını, 31'inin tutuklandığını, 86’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin 3'ünün kırmızı, 1’inin yeşil, 10’unun turuncu ve 23'ünün gri kategoride olmak üzere 37'sinin sözde üst düzey olduğunu bildirdi.



'100 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'



Yerlikaya, terörün finansmanına yönelik gerçekleştirilen 115 operasyonda ise 647 şüphelinin gözaltına alındığını, 106 kişinin tutuklandığını, 16 milyon 392 bin TL ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya "Ayrıca bu dönemde, toplam 100 terör eylemi engellendi. Bunların 82'si bombalı eylemdi. Aziz milletimiz müsterih olsun; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.



'191 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'



Yerlikaya, 'şehir eşkıyaları' olarak ifade ettikleri organize suç örgütleri ile mücadeleyi de terör ve terörizmle verdikleri mücadele kadar önemli ve hayati gördüklerini söyleyerek, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören bu suç örgütlerine, bu şehir eşkıyalarına, zerre kadar tahammülümüz yoktur. Düzenlediğimiz 'Kafes' operasyonları ile tamamını adalete teslim etmekte kararlıyız. Son 180 gün içinde; organize suç örgütlerine yönelik 593 operasyonda 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı. Bin 304'ü tutuklanırken, 876’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 191 organize suç örgütü çökertildi. Bunların 173’ü organize, 9’u narkotik, 9'u siber suç örgütüydü. Yine bu suç örgütlerinin; 4’ü uluslararası, 25’i ulusal, 138’i yerel, 24’ü ise bölgeseldi" diye konuştu.



'TÜRKİYE, KÜRESEL UYUŞTURUCU DAYATMASINA TESLİM OLMADI'



Yerlikaya, 'Türkiye Yüzyılı'nda temel hedeflerinin Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamak olduğunu, uyuşturucuya karşı mücadeleyi arzla ve taleple mücadele olarak iki yönlü bir anlayışla sürdürdüklerini belirtti. Yerlikaya, bir taraftan ülkeye yasa dışı madde girişini engellerken, diğer yandan talebin önlenmesi ve toplumun tüm kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Türkiye, küresel uyuşturucu dayatmasına ve kuşatmasına teslim olmadı ve olmayacaktır. Milletimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar, ulusal, uluslararası, hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz ve inşallah gerçekleştireceğimiz operasyonlarla hepsinin bir bir tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Son 180 günde, uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 15 bin 280 kişi tutuklandı, 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.



'NARVAS'I 81 İLDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'



Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (Narvas) projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Narvas, 1 Haziran 2022 tarihinde, 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarların daha etkin analizini sağlamak için ilk olarak İstanbul'da başladı. Bu projemiz, 1 Kasım 2023 itibarıyla da 30 büyükşehrimizde uygulanıyor. Narvas, vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerin, analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına, yer ve zaman odaklı mücadele planları ve stratejileri hazırlanmasına olanak sağlayan bir yazılım projesi. Narvas ile bütün ihbarları doğru kabul ediyor, işlem başlatıyoruz. İhbarlar yoğun olarak nerelerden yapılıyorsa, kolluk kuvvetlerimiz o bölgede yoğunlaşıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor, en ücra yerleri dahi tespit edip, suçluları yakalıyoruz. Proje ile; suç haritaları hazırlayarak riskli bölgeleri tespit ediyor, narko alan bölgeleri oluşturuyoruz. Narvas projesi kapsamında 30 büyükşehrimizde sadece kasım ayı içinde narkotik konulu 9 bin 675 ihbar alındı. Aynı dönemde Narvas uygulaması kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı, 124 şahsa narkotik suçları kapsamında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 503 şahıs ise yakalandı. Narvas projemizi, 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



'3 BİN 801 DÜZENSİZ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU YAPILDI'



Yerlikaya, ülkede geçici koruma altındaki Suriyeli 3 milyon 237bin 585, ikamet izni ile kalan 1 milyon 113 bin 761, uluslararası koruma kapsamında kalan 262 bin 638 olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunduğunu belirtti. Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele kapsamında 180 günde 3 bin 801 operasyon yapıldığını belirterek, "Bu operasyonlarda 6 bin 108 kişi, gözaltına alındı. Bunların 2 bin 110’u tutuklanırken, 799’u hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu, sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize/vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı" dedi.



ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK İSTİSMARINA 66 TUTUKLAMA



Yerlikaya, terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 555 bin 771 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldığını belirterek, şöyle dedi: "Bu hesapların 266 bin 093'ünün terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. Tespit edilen 11 bin 078 şahsın bin 185’i gözaltına alındı, 92’si ise tutuklandı. Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise 687 operasyon düzenlendi, 2 bin 372 şüpheli gözaltına alındı, bunların 898’i tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 431 operasyonda 66 kişi tutuklandı."



'612 TİKTOK HESABIYLA İLGİLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR'



Yerlikaya, sosyal medya platformu TikToK'ta müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda son 6 ayda bu tür içeriklere sahip bin 332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor" diye konuştu.



Yerlikaya, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 bin 268 operasyonda 284 kişinin tutuklandığını, 427 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Tefecilere yönelik 352 operasyonda 857 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 125’inin tutuklandığını, 148’i hakkında adli kontrol kararı alındığını açıkladı. Yerlikaya, hayvanlara yönelik işlenen suçlarda kapsamında bin 061 olaya müdahale edildiğini, bin 050 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 4 milyon 200 bin TL ceza uygulandığını kaydetti.



'AKTİF ELEKTRONİK KELEPÇE SAYISI 727'



Yerlikaya, kadına şiddetin önlenmesi noktasında elektronik kelepçe sistemi ile anlık izleme kapasitesini bin 500'e çıkardıklarını, bugün itibarıyla aktif olan elektronik kelepçe sayısının 727 olduğunu belirtti. Yerlikaya, KADES mobil uygulamasını 5 milyon 847 bin 414 vatandaşın indirdiğini, şu ana kadar bu uygulama üzerinden 968 bin 744 ihbar aldıklarını ve kısa sürede müdahalede bulunulduğunu belirtti. Yerlikaya, emniyet ve jandarma teşkilatında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyet gösteren birim sayısının bin 267’ye yükseldiğini, 112 bin 462 kolluk personeline kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim verildiğini, 360 bin 330 önleyici tedbir kararı, 33 bin 951 koruyucu tedbir kararı alındığını kaydetti. Yerlikaya, 180 günde 98 bin 249 kadına yönelik şiddet olayında 151 kadının hayatını kaybettiğini, şüpheli sayısının 140 olduğunu, bunlardan 99’unun tutuklandığını, 38 şüphelinin intihar ettiğini belirtti. Yerlikaya, son 11 ayda ise kadına yönelik şiddet vakalarında 269 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, her 10 olaydan 9'unu aydınlattıklarını belirterek, "Herkesi bu mücadelenin bir paydaşı olarak görüyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumları ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz" dedi.