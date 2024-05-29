Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP Balçova Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kadınların yerel seçimlerde elde edilen başarının en büyük mimarları olduğunu belirtti. Yiğit, kadınların Balçova'da daha etkin rol alması için çalışacaklarını ve kadın kooperatifi ile semt evlerini güçlendireceklerini ifade etti.

"Geçtiğimiz hafta sonu katıldığım Büyük Emekli Mitingi'nde Genel Başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız sizlere yerel seçimlerdeki başarınız nedeniyle teşekkür ettiler ve CHP iktidarına hazırlanmamız gerektiğini söylediler. CHP iktidarı geliyor. Bir baskın seçimle inşallah CHP’yi Türkiye’de iktidar yapacağız. Yaşasın CHP" diye konuştu.

14 bin haneye ulaşıldı

CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ise, kadın kollarının zorlu zamanlarda bile özveri ile çalıştığını vurguladı. Seçim sürecinde 14 bin haneyi ziyaret ettiklerini belirten Aküzüm, "Belediye Başkan adayımızın özgeçmişi ve projelerini ulaştırdık. İzmir'de en yüksek oy alan üçüncü ilçe olduk ve meclis üyesi sayısını artıran tek ilçe olduk. Bu başarı siz kadınlarımız sayesindedir" dedi.

Kadınlar daha çok söz sahibi olacak

Tek liste ile gerçekleşen kongrede, kadın kolları başkanlığına seçilen Arzu Yıldırım, kadınların siyasete katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yıldırım, "CHP, kadın hakları ve eşitliğin en güçlü savunucusudur. Kadınların yerel yönetimlerde daha çok söz sahibi olmaları için çalışacağız. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele edeceğiz. Kadın kollarımızın öncü rolünü güçlendireceğiz ve herkes için eşitlik ve adalet ilkesini savunacağız" şeklinde konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in konuşması ve CHP'nin yerel seçim başarısı hakkındaki detaylar için okumaya devam edin.