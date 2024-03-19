Balçova Belediyesi’nin yıllardır Ramazan Ayı’nda düzenlediği dostluk sofralarında dün akşam Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınları ağırlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit’in katıldığı iftar yemeğinde Başkan Çalkaya masaları tek tek ziyaret ederek konukları ile ilgilendi.

İftar yemeğinin ardından edilen duanın ardından bir konuşma Başkan Fatma Çalkaya “Bize bu toprakları Vatan yapan Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık yakınlarını yalnız bırakmadık. Yine vücudunun bir parçasını vatan savunmasından feda eden Gazilerimizin her zaman yanlarında olduk. Belediye personelimizin her hafta sizleri arayıp ‘bir ihtiyacınız var mı?’ diye sormasının bir sebebi var. Bu anlamlı sebep sizin Vatan savunması için mücadele etmiş olmanızdır. Eminim ki benden sonra seçilecek Başkanımız da sizleri hiç yalnız bırakmayacaktır” dedi.