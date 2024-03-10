Aliağa Belediyesi, amatör olta balıkçılığının tanıtılması ve yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlediği geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali'nin beşincisini başarıyla tamamladı. Mavi Bayraklı Ağapark'ta gerçekleştirilen ödüllü balık avı festivali, balık tutkunlarını bir araya getirerek keyifli bir hafta sonu geçirmelerine olanak sağladı.

Festivalin Detayları

Aliağa Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen festival, Çağlarav, Apnea, Aliağa Av Market, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği’nin (ALDER) destekleriyle düzenlendi. Festivalde toplamda 290 yarışmacı, Mavi Bayraklı Ağapark'ın masmavi sularında olta sallayarak eğlenceli bir rekabet yaşadı.

Katılımcılar ve Heyecan

Türkiye'nin dört bir yanından gelen balık avı tutkunları, festivalin heyecanına ortak oldu. Yarışma sabah saatlerine kadar sürerken, tutulan balıkların gramajı üzerinden yapılan puanlama, yarışmacıların sıralamasını belirledi. Yakalanan balıkları tekrar denizle buluşturan yarışmacılara ekstra puan verilmesi, etkinliğin yakala-bırak bilincini vurgulamasına katkı sağladı.

Destekçiler ve Organizasyon

Çağlarav, Apnea, Aliağa Av Market ve ALDER gibi destekçilerin katkılarıyla düzenlenen festival, amatör balıkçılığını teşvik ederken aynı zamanda doğayla uyumlu bir etkinlik olarak öne çıktı.

Başkan Serkan Acar, “Hepinize Rastgele”

Yarışma heyecanı öncesi festivalin açılış konuşmasını yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’da denizciliğe ve balık popülasyonunun artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Serkan Acar, “Festivalimizin asıl gayesi olta balıkçılığını teşvik etmek ve sanayi kenti olan Aliağamızda denizde farkındalığı oluşturmak. Geçtiğimiz haftalarda Aliağamızda balık popülasyonunu artırmak amacıyla yapay resif projemizi hayata geçirdik. Yapay resifleri suya bırakmaya başladık. Projede 600 yapay resifi deniz ile buluşturuyoruz. İlk resiflerimizden popülasyonu artıracak verimi almaya başladık. Festivalimize katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize rastgele” ifadelerini kullandı.

İlk Oltayı Başkan Serkan Acar Attı

Festivalde, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ilk oltayı atmasıyla beraber sabah saatlerine kadar süren büyük heyecan başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek birbirlerini tanıma fırsatı bulan amatör balıkçılara akşam yemeği, gece çorbası ve kahvaltı ikram edilirken yarışmacıların etkinlik boyunca çay ve su ihtiyaçları da karşılandı.



Yarışma Birincisi Şeref Yenigül Oldu

Sabaha kadar süren heyecanın ardından dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Her yaştan vatandaşın katıldığı festivalde Şeref Yenigül birinci, Edip Yılmaz ikinci, Rahmi Danacı ise üçüncü oldu. Festivalde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar takdim etti.