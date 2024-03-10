İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla, Ramazan ayında iftar sofralarında bereketi artırmak için 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde emekli ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye de 45 milyon lira nakit desteği sağlanacak.

Büyük Katılımlı İftar Sofraları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle, kentin dört bir yanında toplamda 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. 12 ilçede 25 farklı noktada kurulacak 70 bin kişilik iftar sofrası, İzmirlilerin bir araya gelerek paylaşım ve dayanışma ruhunu yaşamasına olanak tanıyacak. İftar programında ayrıca ney dinletisi de yer alacak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatılacak.

Bizİzmir Dayanışma Noktaları ve Mahalle İftarları

Ramazan ayı boyunca 11 bölgede hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktaları ve 12 mahallede düzenlenecek iftarlarla toplamda 450 bin kişiye ulaşılacak. Hafta sonları da açık olacak olan Dayanışma Noktaları, İzmirli vatandaşlara çeşitli yardımlar ve destekler sunmaya devam edecek. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için özel olarak düzenlenecek bin kişilik iftar programıyla anlam dolu bir dayanışma sergilenmiş olacak.

Nakdi Destek Ramazan Bayramı Öncesinde

Ramazan Bayramı öncesinde ise emeklilere ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye İzmir Şehir Kartı aracılığıyla 45 milyon lira nakdi destek sağlanacak. Bu destekle, bayram öncesinde ailelere maddi bir katkı sağlanarak sevinçlerine ortak olunacak.