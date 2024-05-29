Yeni düzenlemeye göre, tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olacak. 20-40 dekar arası tarlalar için ise sulama maliyetinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si ise aboneler tarafından karşılanacak. Ayrıca, konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayan su fiyatlarında yüzde 15 indirim yapılacak. Bu indirim, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Vatandaşlar indirimlerle rahat bir nefes alacak

1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu indirimler ve ücretsiz tarımsal sulama hizmeti, Balıkesirli çiftçiler ve tüm su aboneleri için büyük bir rahatlama sağlayacak. Uzun süredir beklenen bu kararların etkileri merakla bekleniyor.