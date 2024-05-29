LaLiga ekiplerinden Barcelona'da teknik direktörlük koltuğu bir süredir sallanan Xavi Hernandez hakkında son karar verildi.

"Teşekkür ederiz"

Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, ''Xavi Hernandez ve ekibi 2024/25 sezonunun sonuna kadar Barcelona ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Xavi'ye ve diğer teknik ekibine bağlılıkları, özverileri, cömertlikleri ve sözleşme feshi konusundaki yardımları için kamuoyu önünde teşekkür ederiz. Ayrıca kendisine gelecekte hem kişisel hem de profesyonel düzeyde başarılar diliyoruz'' denildi.

Yeni hoca belli oldu

Katalan devi Barcelona, Xavi Hernandez'in ardından teknik direktörlük görevine Hansi Flick'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Alman çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kısa süre önce Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick, 2019-20 sezonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.