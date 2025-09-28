Merhaba Canım Kadın

Ne çok zaman kendini yetersiz hissettin değil mi? Sanki hiçbir şeyi başaramıyormuşsun gibi.

Hayatta zaman zaman kendimizi başarısız, yetersiz ve hatta işe yaramaz hissedebiliriz. Bu duygu öyle ağır gelir ki, insanı depresyonun kıyısına kadar sürükleyebilir. Ama durup geçmişine baktığında, aslında başardığın ne kadar çok şey olduğunu görebilir misin?

Bazen başarı gözümüzde kocaman bir dağ gibi durur. O zirveye ulaşmadan, büyük bir hayali gerçekleştirmeden başarılı sayılmayız sanırız. Ama gerçek şu ki, başarı o devasa dağın tepesinde değil; o dağa giden küçük taşlarda gizli.

Belki sabah erken kalkıp kendine vakit ayırabildin.

Belki bir sınavı geçtin ya da bir okulu bitirdin.

Belki işine yetiştin, bir çocuğu büyüttün, evini ayakta tuttun.

Belki de sadece çok zorlandığın bir günü atlatabildin.

Küçük taşlar üst üste dizildiğinde, sonunda koskoca bir dağ çıkar ortaya. Eğer o küçük taşları görmezden gelirsen, o dağa zaten ulaşamazsın. Çünkü sen her küçük adımı yok saydığında, kendini olduğun yerde yetersiz hissedersin. Bir basamak bile yükselemezsin. Ama aslında o küçük adımlar, seni zirveye taşıyan en güçlü desteğin.

Unutma canım kadın… "Gözünü zirveye diktiğinde, ayağının altındaki taşları görmezsin”, Senin başarıların hep orada, biriktikçe büyüyen bir dağ gibi. Onları gör, sahiplen, değerini bil. Çünkü o taşları fark ettikçe yükselmeye devam edersin.

Küçük Bir Egzersiz:

Bugün kendine küçük bir defter aç ve başına şunu yaz:

“Başarı Dağım”

Sonra tek tek yazmaya başla:

Sabah yataktan kalktığın günü,

Yapmaktan kaçtığın bir şeyi tamamladığın anı,

İyi ki dediğin küçük seçimlerini…

Her yazdığın satır, defterde yeni bir taş olsun. Sayfalar doldukça göreceksin; aslında senin önünde koskoca bir dağ var. Ve sen, o dağa çıkabilecek güce sahipsin.