Çalıştayda, BASİFED ve TÜRKONFED'e üye 16 dernek başkanı, iş dünyasının görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini paylaştı. Moderatörlüğünü Temel Aycan Şen'in yaptığı etkinlikte, üyelerin beklentileri dikkate alındı ve işbirliği için adımlar atıldı.

Etkinliğin ardından, İzmir'in yerel yöneticileri, milletvekilleri ve Oda Başkanları da katılım gösterdiği bir 'Network Buluşması' düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve İzmir Milletvekilleri Ednan Aslan, Mahir Polat, Salih Uzun, Rahmi Aşkın Türeli, Haydar Altıntaş ve Mustafa Bilici gibi önemli isimlerin yanı sıra, iş dünyasının önde gelen temsilcileri de buluşmaya katıldı.

Hedef kalıcı eserler bırakmak

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, açılış konuşmasında federasyonun kuruluşunu ve gerçekleştirdiği çalışmaları özetledi. Güneş, BASİFED'in, üye dernekler arasındaki işbirliğini ve iletişimi güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, sürdürülebilir kalkınmanın ve inovasyonun, STK'ların güç birliği yapmasıyla mümkün olacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, BASİFED'in kurumsallaşma adına kalıcı eserler bırakmayı hedeflediğini ifade etti ve İzmir'in rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Hükemetten daha fazla destek bekleniyor

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya da BASİFED'in örnek bir federasyon olduğunu vurgulayarak, TÜRKONFED'in federasyonlara her konuda destek olmaya devam edeceğini belirtti. İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in potansiyeline dikkat çekerek, merkezi hükümetten daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İzmir'in iş dünyasına destek olacaklarını vurgulayarak, yol arkadaşlığına hazır olduklarını belirtti. Programın sonunda, BASİFED'e katkı sunmuş geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketleri verildi.