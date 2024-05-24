İzmir, Türkiye - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir'deki İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısıyla 2023 yılına ait üretimden satışlara göre bölgenin en büyük sanayi firmalarının listesini açıkladı. Toplantıya katılan EBSO Başkanı Yorgancılar, basın mensuplarına bölgenin ekonomik durumu ve sanayi performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bütün sektörler ilk 100 içinde

Listedeki ilk 10 firma arasında Star Rafineri A.Ş., Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Petkim Petrokimya Holding A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş., JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş., Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., Ravago Petrokimya Üretim A.Ş., Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. yer aldı. Yorgancılar, ilk 10'da genel bir değişiklik olmadığını belirtirken, "Her sektörden olması bizim için çok önemli. Özellikle otomotiv, gıda, tekstil sektörü ağırlıklı bir yapı yok. Bütün sektörlerimiz ilk 100'ün içinde var" ifadelerini kullandı.

Yorgancılar, ayrıca ekonomik gelişmelere de değinerek, Türkiye'nin makro ekonomik görünümünde 2021'de %11,4'lük bir büyüme elde ettiklerini ancak sonraki yıllarda dünya oranlarına yaklaşık %5,5 ila %4,5 arasında bir seyir izlendiğini belirtti. İmalat sanayi büyüme oranının %1,6'ya düştüğünü vurgulayan Yorgancılar, dünya mal ticaretindeki büyüme hızının ise geçen sene -1,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

"Yerli üretim teşvik edilmeli"

Sanayicilerin en büyük endişelerinden birinin de döviz kuru ve yabancı yatırımcıların ülkeye olan güveni olduğunu ifade eden Yorgancılar, Türkiye'nin yerli üretimi artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için çalışması gerektiğini vurguladı. Özellikle, Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin büyük bir kısmının ithalata bağlı olduğunu belirterek, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Yorgancılar, ayrıca 100 büyük firmanın 96'sının ihracat yaptığını ve bu durumun olumlu bir tablo olduğunu vurguladı. Ancak, borçlanma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle firmaların yatırımlarını ertelediğine dikkat çekti.

"Ekonomik istikrar için eğitim sistemi güncellenmeli"

Gelecek yıllara ilişkin beklentilerini paylaşan Yorgancılar, küresel büyüme hızının artması ve AB ülkelerindeki ithalatın artış göstermesini beklediklerini belirtti. Ancak, enflasyonun düşürülmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için eğitim sisteminin güncellenmesi ve liyakatin öneminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Yorgancılar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına güvenlerinin tam olduğunu ve enflasyonun aşağıya çekilmesi için çaba harcadığını belirterek, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü bir geleceğe sahip olacağına inandığını sözlerine ekledi.