İş dünyasının başarılarının toplumsal kalkınmanın temel taşlarını oluşturduğunu belirten Başkan Güneş, “Dijitalleşme ve pazarlama süreçlerinde insan odaklı yaklaşımlar sergilemeliyiz. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin psikolojik sağlığını gözetmeye büyük önem vermeliyiz. Şirketlerimizin birlikte çalışarak, dijitalleşme, pazarlama ve insan psikolojisi alanlarında göstereceği duyarlılık, sadece iş başarılarımızı değil, aynı zamanda toplumsal refahı ve bireysel mutluluğu da artıracaktır. Bu yolda hep birlikte ilerleyerek daha güçlü, daha dayanıklı ve daha mutlu bir gelecek kurabiliriz. Ekonomik kalkınma sadece büyüme rakamlarından ibaret değildir, bu kalkınmayı sürdürülebilir kılmak sosyal adalet ve yenilikçi yaklaşımlarla mümkündür” dedi.

Editör: Simge Akbulut