Projeleriyle Seferihisar’da gençlerin ilgi odağı olan Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, Akkum’da düzenlediği iftar yemeğinde gençlerle buluştu. Oluşum Haber adlı yerel medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan buluşmada Aydın, 31 Mart’tan sonra gençler için yaşama geçireceği projelerini paylaştı.





İlçe Başkanlığı döneminde gençlik merkezi kurulması ve ilçede spor tesislerinin sayısının artması için ciddi bir çalışma yürüttüklerini anımsatan Aydın: “Ürkmez Şehit Osman Koç Stadı’nda hayvan pazarı kuruluyordu, stadın yeniden inşa edilmesine vesile olduk, bugün Ürkmezli gençlerin kullanımında. Seferihisar İzzet Gül Stadyumu’nun yenilenmesine vesile olduk. Kapalı Spor Salonumuz ulusal spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde yeniden inşa ediliyor. En önemlisi ben ve ekip arkadaşlarım Seferihisar’a Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kazandırdık. 31 Mart’tan sonra mahallelerimize yeni spor tesisleri kazandıracağız. Bu spor tesislerinin kafeteryaları, soyunma odaları olacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak” dedi.





“Bugüne kadar gençlerimiz ve kadınlarımız bizim yol arkadaşımız oldu, 31 Mart’tan sonra da gençlerimiz ve kadınlarımız bizim yol arkadaşlarımız olmaya devam edecek” diyen Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, “Seferihisar tarihinde ilk defa proje lansman toplantısı düzenledik. Son yılların en kalabalık salon etkinliğinde 24 projemizin tanıtımını yaptık. Bizim projelerimiz bununla sınırlı değil bu projeler altyapısı hazırlanmış belli bir noktaya gelmiş, 31 Mart’tan sonra 2 yıl içinde yaşama geçecek olan projeler. 31 Mart’tan sonra bu projelerimizi ve daha nicelerini gençlerimizle birlikte yaşama geçireceğiz” ifadesini kullandı.



31 Mart’tan sonra gençlerin belediye hizmetleriyle buluşacağını söyleyen Aydın: “Bizim 5 yıldır gençlik merkezi ve spor tesisleri gündemimizde. Bu konuda somut adımlar attık. Türkiye’de örnek olacak biri Seferihisar’a diğeri Ürkmez’e olmak üzere iki adet gençlik merkezi projesi hazırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan olurumuzu aldık. 31 Mart’tan sonra yaşama geçireceğiz. Ama bu süre zarfında ilçemize bir Genç Ofis kazandırdık. Uluslararası sporcular yetiştiren ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Seferihisar mottomuzla ilçemize spor bilimleri fakültesi kazandırdık. 31 Mart’tan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte gençlerimizin kullanıma açık devasa spor tesislerini ilçemize kazandıracağız. Seferihisarlı gençlerimiz hayata hazırlanırken, evlenirken, iş kurarken her zaman Seferihisar Belediyesi’ni yanında hissedecek. Gençlerimizi Seferihisar Belediyesi’nin hizmetleriyle ve imkanlarıyla buluşturacağız. Gençlerimiz, Seferihisar yaşamına; ticaretine, üretimine, kültürel hayatına daha fazla katılacak” dedi.

Gençlik Merkezi ile ilgili süreci gençlerle paylaşan Aydın: “Gençlik ve Spor Bakanımız ilçemizi ziyaret ettiğinde, Gençlik Merkezi talebimiz olmuştu. Bakanımızın talimatıyla hızlı bir şekilde ilçemize Genç Ofis kazandırdık. Gençlik Merkezi ile ilgili bir yıldır Gençlik Merkezlerini koordine eden daire başkanlığı ile irtibat halindeyiz. 31 Mart'tan sonra Seferihisar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile öyle bir Gençlik Merkezi açacağız ki; değil yarımadaya Türkiye’de örnek olacak parmak ile gösterilecek” dedi.