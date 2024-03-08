Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de halka seslenerek bölge için kentsel dönüşüm planı yapılmadığını söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın sözlerine cevap verdi.

Başkan Batur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de bulunduğu Gültepe programında konuşan Kaya’ya, planların hem Konak hem de İzmir Büyükşehir belediyelerinin meclislerinden AK Partili meclis üyelerinin de verdiği ‘evet’ oylarıyla geçtiğini hatırlattı. Kaya’nın halkı yanılttığını söyleyen, Batur, "Sayın milletvekili keşke arkasında duran Konak meclis üyelerine sorma zahmetine girip doğruyu öğrenseydi. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar böyle boşluğa düşer" diye konuştu.

“BOŞ ARAZİDE TOKİ KONUTU YAPMAYA BENZEMEZ”

Başkan Batur, Konak gibi insanların yoğun yaşadığı şehir merkezlerinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmenin, boş arazide TOKİ konutları yapmaya benzemediğini ifade ederek, “Kentsel dönüşüm sabır, uzlaşı, karşılıklı anlayış gerektiren, uzun soluklu bir çalışmadır. Tek bir insanımızı bile üzmeden, kırmadan bu süreci yürütmek gerekir. Biz bunu Narlıdere'de yaptık. Konak’ta göreve gelir gelmez de İzmir depremi, 6 Şubat depremlerinden çok önce hareket geçerek kentsel dönüşüm için düğmeye bastık. Konak’ın çağdaş geleceğini sağlayacak olan planlarımızı da herkesin takdir ettiği bir süreçte ve örnek olacak bir içerikle tamamladık” diye konuştu.

MECLİS’TEN OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Gültepe Bölgesi’nde 14 mahalleyi ilgilendiren toplam 300 hektarlık alanı kapsayan kent yenileme planı, 6 Aralık 2019 tarihindeki yapılan Konak Belediye Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Şehir Plancıları Odası plana dava açtı. Ancak dava Bölge İdare Mahkemesi’nde Konak Belediyesi lehine sonuçlandı. 2022 yılında planlar kesinleşti. Parselasyon devam ediliyor. 6 Bölgeden oluşan alanda iki bölgenin parselasyon çalışmaları tamamlandı. Tapu süreci devam ediyor.

KONAK’TA TARİH YAZILDI

Konak’ta kentsel dönüşüm konusunda tarih yazıldığını ve Anayasa’nın hazırlandığına dikkat çeken Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Biz bu bölgelerin yenilenmesinin önünü açtık. Bundan sonraki süreç burada belediye öncülünde halkla uzlaşı içinde yeni bir kent yaratma süreci. Sayın Kaya’nın bunlardan haberinin olmaması gerçekten üzücü. Kendisi İzmir milletvekili Konak’ta kentsel yenileme adına neler oluyor bilmesi gerekirdi. Kentten uzak kalmış demek ki. Bilmemek ayıp değil aslında öğrenmemek ayıp. Keşke Konak Ak Parti İlçe Başkanı ve meclis üyelerine sorup öyle konuşsaydı. Halkı yanıltmak son derece yanlış. Kendi bilgisizliği beni gerçekten üzdü. CHP olarak kentsel dönüşümü biliyoruz. Asıl sizlerin kendi meclis üyelerinizin de bulunduğu imar komisyonumuzda değerlendirilen, sizlerin kendi meclis üyelerinizin oylarıyla hem Konak hem İzmir Büyükşehir belediye meclislerden geçirilen planlardan bile haberiniz yok. Çamur at izi kalsın siyasetine devam ediyorsunuz. Biz pandemiye, doğal afetlere rağmen tüm hizmetlerimizde örnek bir belediyecilik sergileyerek çalışmalarımızı yaptık. Kentsel dönüşüm planlarımızı da tüm engellere rağmen tamamladık. Biz hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir tuttuk.”

BEŞTEPELER VE GÜRÇEŞME PLANLARI DA YAPILDI

Öte yandan 200 hektarlık Beştepeler Bölgesin’de de 14 mahalleyi kapsayan kentsel yenileme planları Konak Belediye Meclisi’nden 1 Mart 2021 tarihinde oy birliği ile geçti. Planlar Temmuz 2001 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de onaylandı. Askı süresi tamamlandıktan sonra kesinleşen planlarla ilgili parselasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 bölgeye ayrılan parselasyon çalışmalarında 3 ve 5. Bölgeler ihale edildi. Özel firma parselasyonları hazırlıyor.

Yine 5 mahalleyi kapsayan 100 hektarlık Gürçeşme’de kentsel yenilemenin önünü açacak plan ise geçen yıl Konak Belediye Meclisi’nden geçti. 2024 Ocak ayında da Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçerek onaylandı.

"KONAK’TA DÖNÜŞÜMÜ CHP YAPACAK"

Konak’ın kentsel dönüşümündeki yol haritasının çok açık ve net olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur “Konak’ın kentsel dönüşümünü sağlayacak öncelikli planları biz başkanlık dönemimizde zaten tamamladık. Bundan sonraki süreçte göreve gelecek olan Cumhuriyet Halk Partimizin Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu planları takip ederek gerekli çalışmaları yapacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Konak’ta dönüşümü CHP’li belediyeler yapacak” dedi.