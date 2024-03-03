31 Mart Yerel Seçimlerine bir aydan az bir süre kala adaylar saha çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Menemen Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Aydın Pehlivan, Menemen’de bir kahvehane açılışına katıldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Pehlivan, “Gençlerle buluşacağımız alanlar artıyor. İlçemizde hizmet verecek, Murat Büyüksu ve Metin Yıldızhan kardeşlerimize ait Craft Coffee kahve işletmesinin açılışını gerçekleştirdik. Menemenimize ve genç girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Pehlivan, ardından Seyrek Avcılar Kulübü Derneği’nin düzenlemiş olduğu Geleneksel Trap ve Tek Kurşun Atışı müsabakasında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Pehlivan, “Yarışmaya katılım sağlayan tüm sporcularımıza, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pehlivan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Menemenlilere çağrıda bulundu. Başkan Adayı pehlivan “31 Mart’ta hizmette buluşalım” notunu düştü.