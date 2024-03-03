AK Parti Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz, siyasi hoşgörüye, saygı ve nezakete her zaman önem verdiklerini ifade ederek, “Menderes bizim memleketimiz. Hepimiz buranın sorunlarını biliyoruz, yıllardır çözüm bulunamayan dertlere şahidiz. Gelecek Partisi İlçe Başkanı Eyüp Akbaş ve yönetimine; Menderes’in dertlerine derman olmak, ilçemizi her alanda daha da ileri taşımak için çıktığımız bu yolda bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim Menderes için bir milat olacak ve ilçemiz gerçek Belediyecilik ile tanışacak. Hemşehrilerimiz uzun yıllardır beklediği eser ve hizmet siyasetine kavuşacak” dedi.

AKDENİZ: HER ŞEY MENDERES’İN GÜZEL YARINLARI İÇİN

Sosyal medya hesapları üzerinden de açıklamada bulunan Akdeniz; “Menderes’imizin yarınları adına Gelecek Partisi ile bir ve beraberiz. Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret ederek seçim sürecinde teşkilatı ile bizleri destekleyeceklerini beyan eden Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sn. Eyüp Akbaş’a teşekkür ediyoruz. Menderes’imizin yarınları adına hep birlikte mücadele edeceğiz. Her şey Menderes için” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Menderes Seçim Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen buluşmada Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz’e AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Akkuş, MHP İlçe Başkanı Önder Böncü, Meclis Üyesi Adayları ve teşkilat üyeleri eşlik etti.