Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; önce Kemalpaşa Mahallesi’nde Ordulu hemşehrileriyle bir araya geldi. Yoğunlukta yaşadıkları Altıntepe Mahallesi’ne ilişkin sorunları ve görüşleri dinleyen Akdeniz şunları söyledi; “Ordulular, ilçemize kattığı renkler ve üretimleriyle büyük gücümüz, özellikle dünya çapında Menderes’i marka yapan, iç pazarda payı en yüksek olan kesme çiçek sektöründe öncüler. İlçemizin tanıtımında, kalkınmasında büyük rol oynuyorlar. Altıntepe Mahallemizin sorunlarını, beklentilerini biliyoruz. Projelerimiz hazır. Çiçek toplama deposu, doğru bir planlamayla sebze hali projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Altyapı sorunlarını, park ihtiyaçlarını biliyoruz. Hızla çözeceğiz. Doğal gaz, Menderes’in genel ihtiyacı. Bu mahallemizde de doğal gazın ulaşmadığı yerler var. Gerekli girişimlerde bulunacağız. Elektrik problemleri de aynı şekilde. Belediyenin gücü ve sorumlulukları çerçevesinde kalmayacak, halkımızın tüm ihtiyaçları için bir ayağımız Ankara’da olacak.”

TOKİ’DEN, SAĞLIK OCAĞINA…

Bulgurca, Tekeli ve Oğlananası Mahallelerinde coşkulu, büyük kalabalıklar tarafından karşılanan Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; hemşehrilerinin sorularını yanıtlayarak proje ve çözüm önerilerini anlattı. Akdeniz; “Oğlananası’nda süt kooperatifini mutlaka güçlendirecek, Mandıralar yapılmasını sağlayacağız. Sağlık Ocağı ihtiyacını biliyorum. İlk işlerimizden biri bu olacak. Bulgurca’nın halk günleri düzenlenmesi isteği var. Her zaman aralarında olacağım, istedikleri toplantılar mutlaka yapılacak. Bu bölgemizde, TOKİ’yle işbirliği içinde toplu konut ihtiyacını çözmek için ne gerekirse yapacağız. Köylerimizin üretici pazarları kurulmasına ilişkin talebi; gençlerimizin köylerimizde halı saha isteği başımın tacı. Bunları tek tek hayata geçireceğim” açıklamasında bulundu.

Menderes’in köyleriyle yükseleceğine; turizm ve tarımın birbirine entegre eden projelerle ortak bir kalkınma modeli oluşturulabileceğine dikkat çeken Sinan Akdeniz; “Tarım ve turizm, Menderes için iki omurga. İlçemizi ayakta tutan sektörler. İnsanlarımızın geçim kaynağı olduğu gibi, ilçemizin gelişmesi için de lokomotif güçler. İlk işimiz, temel ihtiyaçları gidermek, ardından da vizyon projelerle bu değerlerimizi yükseltmek olacak” diye konuştu.