Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü mezunu 37 yaşındaki muhtar adayı Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için lokma döktü, okuldan çıkan 1. Ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik 300 kitap dağıttı.

Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi muhtar adayı Emre Arslan geçen seçimde az bir farkla seçimi kaybettiğini bu seçimde kazanmak için çalıştığını belirterek, yaşadığım mahalleye hizmet ederek vefa borcumu da ödeyeceğim dedi.

Beş yıl projeler üzerinde çalışmış

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için lokma dökerken öğrencileri de sevindirmek istedi. 750 kişilik lokma döktürerek mahalleliye dağıttık. 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik 300 kitap dağıtarak çocukları sevindirmek istedik. Geçen seçimden bu yana beş yıllık süreçte muhtar seçildiğimde yapacaklarımı projelendirdim. Bu projeleri yaşama geçirmek için gençliğin verdiği enerji ile başaracağım.”