Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan’ın seçim ofisi, 7 Mart Perşembe günü açıldı.

Binlerce Urlalı'nın katıldığı açılış programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Yüksel Taşkın, Sevda Erdan Kılıç, Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay ve Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli katılım gösterdi.

Önceki dönem İl Başkanlarından Alaaddin Yüksel ve Kemal Karataş'ın yanı sıra önceki dönem İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Buca Eski Belediye Başkanı Ertan Erdek, Konak Eski Belediye Başkanı Ahmet Sarışın ve Çeşme Eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile önceki dönem Urla Belediye Başkanlarından Bülent Baratalı, Selçuk Karaosmanoğlu ve Sibel Uyar’ın da yer aldığı açılış programında İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye üye olan 85 yurttaşa rozetleri takıldı.

1 Nisan sabahı Urla Belediyesi’nin kapılarının tekrardan halka açılacağını söyleyen CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında "4 buçuk yıl bizi atanmış bir iradeye mahkum edenlere inat sabırla bekledik. Bu akşam görüyorum ki biz kazandık, Urla kazandı. 1 Nisan sabahından itibaren biz yokken bu belediyenin içinde neler oldu, hepsinin hesabını tek tek soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

Coşkulu bir mitinge dönüşen açılış programında konuşan CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan, "1 Nisan’da Urla’mızın hak ettiği laik, demokratik ve sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyacak, katılımcı ve şeffaf yönetime kavuşturacağız" dedi.

"NE TARAF OLACAĞIZ NE DE BERTARAF OLACAĞIZ!"

5 yıllık zorunlu bir aranın ardından Urla’yı yeniden demokrasiye ve halkın iradesinin üstün görüldüğü bir anlayışla buluşturacaklarının altını çizen Selçuk Balkan, konuşmasının devamında; "1 Nisan’da Urla’mızın hak ettiği laik, demokratik ve sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyacak, katılımcı ve şeffaf yönetime kavuşturacağız. Bir Liman Kenti olan Urla’mız, Klazomenai’den günümüze nüfusunu arttırarak büyümüş, farklı geleneklere sahip ve bir arada yaşama kültürünü benimsemiş insanların birlikte, kardeşçe yaşadığı bir kent olmuştur. Bu anlayışla büyümüş, bu kültürle yetişmiş, Urla’nın bir evladı olarak ‘Mutlu İnsanların Yaşadığı Kent Urla’ vizyonuyla bu yola çıktık. Mutlu insanların yaşadığı kent vizyonumuz; Mutluluk bizim için, çocuklarımızın eşit eğitim haklarına sahip aktif bir birey olabilmesi, toplumsal kimliğini kazanabilmesi, kendini özgürce ifade edebilmesi ve yerel yönetime katılım hakkına sahip olmasıdır. Mutluluk bizim için; gençlerimizin varoluş mücadelesi, eğitimle, sporla, sanatla, iş imkânıyla buluşabilmesi ve hayallerini kolayca gerçekleştirebilmesidir. Mutluluk bizim için; kadınlarımızın çağdaş yaşam haklarına sahip olması, toplumun her alanında üretime katılabilmesi, sosyal ve ekonomik hayatta özgürce var olabilmesidir. Mutluluk bizim için; her 8 Mart’ta kadın haklarının hatırlanması değil, toplumsal cinsiyet eşitliğinin konuşulmaya ihtiyaç duyulmadığı, hakların; kadın, çocuk, hayvan hakları gibi ayırt edilmediği günleri yaşamaktır. Mutluluk bizim için; tüm farklılıklarımız ve tüm benzerliklerimizle herkesi kucaklayarak, katılımcı bir yönetim ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla, Urla’mıza hizmet edebilmektir.

Hukukun işlemediği, adaletin yok sayıldığı bir ülkede güven duygumuzu yitirmiş olsak da bizler ne taraf olacağız ne de bertaraf olacağız. Biz, haktan olacağız. Biz, halktan olacağız. Biz, hakkaniyetten olacağız. Bizim tek işimiz Urla, bizim tek gücümüz Urla olacak.

Bundan tam yüzyıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, canları pahasına karanlığı yok ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni biz gençlere emanet etti. Bizler de hakkımızı, adaletimizi, hukukumuzu yeniden tesis etmek için bu bilinç ile var gücümüzle çalışacağız. Vatan borcumuzu çok çalışarak, bu memleketi yükselterek ödeyebiliriz. Yükselmek, ileri gitmektir.

Bizler, Cumhuriyet Halk Partimizin bayrağı altında; Urla’mızın hak ettiği hizmetleri alması ve örnek gösterilecek bir kent haline gelmesi için, liyakatli, alanında uzman ve Urla’ya hizmet etmeyi canı gönülden isteyen birbirinden değerli meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte, bu misyon doğrultusunda çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Urla halkına mesajını okurken Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı konuşmada "Bu coşkulu, heyecanlı, inançlı kitle bize gösteriyor ki Urla’da bu iş bitmiş. Urla, 4 buçuk yıldır hizmete aç. Urla, hizmet bekliyor. Urla proje bekliyor. Urla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hizmet odaklı insana, çevreye, doğaya, yeşile değer veren ve koruyan, ranta ve talana izin vermeyen, hizmet odaklı, hizmette kendisiyle yarışan Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini özlemiş. 31 Mart tarihinden sonra Selçuk Balkan Başkanımızın başkanlığında Urla özlediği hizmetlere kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, önceki dönem İYİ Parti İzmir İl Yönetimi’nde görev alan Nihat Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye üye olan 85 yurttaşa rozetleri takıldı. Grup adına konuşmasını gerçekleştiren Yılmaz, ‘Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen ve bugünde yanımda olarak bana güç veren yol arkadaşlarıma, nazik davetleriyle güç birliğinin kurulmasına örnek olan Selçuk Balkan Başkanımıza teşekkür ederim’ dedi.