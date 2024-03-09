AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek 'İzmir Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet etti. Pazar günü, Saat 12.30’da Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilerin ve İzmir’e hizmet sevdasıyla yanıp tutuşanların buluşma günü olacağını söyleyen Başkan Saygılı; “Gerçek İzmir sevgisi ve İzmir için taş üstüne taş koymak için sabırsızlananların heyecanı, inanıyorum ki yarın tek yumruk, tek yürek olacak. Hemşerilerimizi; bu şehre varlığıyla güç veren, İzmir’i İzmir yapan herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

"ARTIK İZMİR’İN GERÇEK BELEDİYECİLİKLE KAVUŞMA ZAMANI GELDİ"

İzmirlilere yaptığı miting davetinde, “Hizmet zamanı geldi!” sözleriyle, bu hedefe doğru kenetlenmenin de zamanı geldiğini vurgulayan İl Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanımız bu meydanda defalarca İzmirlilere seslendi. Yeri geldi büyük açılışlar gerçekleştirdi, yeri geldi bir haneye, aileye konuk oldu iftar açtı, çay içti. Yeri geldi; bu şehrin sahil kenarında, yeşilinde dinlendi. Güzel İzmir’imizin daima yanında oldu. Artık İzmir’in gerçek belediyecilikle kavuşma zamanı geldi. İstiyoruz ki; bunu hep birlikte haykıralım.”

"ORTAK PAYDAMIZ VE HEDEFİMİZ BELLİ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Ortak paydamız İzmir! Ortak hedefimiz: İzmir’in artık hak ettiği, özlediği hizmeti alması. Bu özlemi duyan herkesi o meydana bekliyoruz. Yolundan kaldırımından dert yananı; yağmurdan çamurdan, baskınlardan usananı; yıllardır şu imar değişikliği olsa, dönüşüm olsa diye bekleyeni; çöpten, kokudan bıkanı; ‘Yeşilimiz yeşil, mavimiz mavi olsun artık’, ‘Gözle görünür hizmet, gerçek bir belediyecilik istiyoruz’ diyen herkesi bekliyoruz. İzmir’in artık yerinde ve verimli, şeffaf ve adil yatırımlara kavuşmasını isteyenleri bekliyoruz. Tüm bunları, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, AK Parti belediyeciliği çözer, diyenleri bekliyoruz. 10 Mart Pazar günü, yani yarın öyle bir büyük bir buluşma gerçekleştirelim ki; kararlılığımız 31 Mart’a yansısın. 1 Nisan’da, hizmet döneminin ilk sabahına uyanalım.”