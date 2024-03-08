CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki mezarı başında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başkan Tugay, kadınların özgürlük mücadelesine vurgu yaparak, Zübeyde Hanım'ın kabrine karanfil bıraktı ve duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Tören Kalabalık Katılımla Gerçekleşti

Törene, Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, CHP'nin diğer ilçe belediye başkan adayları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anıt mezara bırakılan karanfiller, duygu yüklü anlara sahne oldu.

Kadınların Özgürlük Mücadelesi Üzerine Vurgu

Başkan Tugay, konuşmasında kadınların tarih boyunca verdiği özgürlük mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Demokratik, laik, çağdaş, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kendinize benzetemeyeceksiniz. Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız, kızımız, çocuğumuz yok" dedi.

İleri Yaştaki Kadına Duyarlılık

Tören sırasında ileri yaşta bulunan bir kadının mezara karanfil bırakmasına duyarlılık gösteren Başkan Tugay, koluna girerek yardımcı oldu. Bu jest, etkinliğe duygusal bir dokunuş kattı.

“ÖRNEK BİR HALKIN ÇOCUKLARIYIZ”

Cemil Tugay, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'dan övgüyle bahsetti. Başkan Tugay, “Verilen mücadeleyi yaşam mücadelesine çevirmek önemli. Kurtuluşun yiğit kadınlarını, yüzyılların karanlığından kurtaran, onların eşit ve özgür bireylere dönüşmesini sağlayan ve tüm dünyaya örnek oluşturan bir halkın çocuklarıyız. Bu durum bizim hem büyük gururumuz hem de asla ihmal edemeyeceğimiz bir sorumluluktur” dedi.



“KADINLARIN HAKLARI GASP EDİLMEZ”

Ülke olarak henüz övünülecek bir noktada olunmadığının altını çizen Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Emek sömürüsünden, şiddete, cinsel istismardan fırsat eşitsizliğine kadınlarımız pek çok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu zorlu yolda onlara yoldaş olmak, dayatılan karanlığı püskürtmek bu ülkenin her yurttaşı için ahlaki ve vicdani bir görevdir. Tarihin çarkı durdurulamaz. Kadınlarımız Cumhuriyet öncesi döneme sürüklenemez. Nice bedel karşılığında elde edilen hakları gasp edilemez. Aksini düşünen karanlık zihniyetlere bunu, 8 Mart'ta bir kez daha hatırlatıyoruz. Demokratik, laik, çağdaş, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kendinize benzetemeyeceksiniz. Asla başaramayacaksınız. Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız, kızımız, çocuğumuz yok. Bu gerçekleri bir yaşam biçimine dönüştürdük.”