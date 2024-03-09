Yerel seçimlere 23 gün kala saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, KADEM’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği ‘Dünyanın Yükünü Taşıyan Kadınlarımız’ temalı buluşmaya katıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın eşi İrem Beyza Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmenler ve KADEM üyelerinin bulunduğu toplantıda Çankırı günün özelinde karanfil dağıttı. Kentin en önemli ihtiyaçları arasında özellikle çalışan anneler için kreş sayısının yetersizliğini vurgulayan Çankırı burada yaptığı konuşmada Konak’ta tuvaleti dışarıda olan okulları hatırlatarak göre geldikleri andan itibaren bu sorunlara neşter vuracaklarını söyledi.

DOKTOR VE HEMŞİRELERLE HASTANE YEMEĞİ YEDİ, KADIN POLİSLERLE KARAKOLDA ÇAY İÇTİ

Konak Adayı Çankırı ardından Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan kadın sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı. Yemekhanede doktor ve hemşirelerle birlikte yemek yiyen Çankırı ardından Tarihi Kantar Polis Karakolu’nda kadın polisler ile çay içti.

Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlamış olduğu lansman programına katıldı. Konuşmasına Filistin’de, Doğu Türkistan’da dünyanın dört bir köşesinde mağdur, mazlum, muhtaç duruma düşmüş tüm kadınlara Allah’tan sabır ve yardım dileyerek başlayan Çankırı, “Annesi, babası, evladı, kardeşi gözleri önünde katledilen, istismar edilen kadınların acısını yürekten paylaşıyorum” dedi.

“ÜRETİCİ KADINLARI HEP DESTEKLEDİK”

Milletvekilliği görev süresince üretici kadınları destekleyen birçok projeye imza attıklarını söyleyen Çankırı, Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi olan Topraktan Tabağa kooperatifini kurarak sorgül buğdayının canlandırılması ve pandemi döneminde bölgede küçük çiftçi ve üreticiyi destekleyerek yerel ekonominin kalkınması için çalışmalar kaydettiklerini ifade etti. İçinde bulunduğu ve hayata geçirilmesi sürecinde rol oynadığı projelerini anlatan Çankırı şunları konuştu: “Gastronomi turizminde ihtiyaç duyulan iş gücünün karşılanması maksatlı Mutfakta Umut Var Projesini hayata geçirdik. Katılımcılar üç aylık mesleki ve teknik eğitimin ardından üç aylık uygulamalı iş başı eğitimlerini tamamlayarak aşçı çırağı meslek sertifikalarına sahip oldular. Yine “Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi”, pazarlarda oluşan kullanılamayan sebze ve meyvelerin tarım toprağının iyileştirilmesi amacıyla komposta dönüştürülmesini amaçlayan rejeneratif tarım projesini gerçekleştirdik.

“Hayatı iyileştiriyoruz!” sloganıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinden destek arayan yerel yönetimlerin, talep ve çağrılarına yanıt verilerek yeni saha eylemleri başlatıldı. Proje 4 bine yakın gönüllü ve 6 akademisyenin desteğiyle 13 ilde 54 belediyeye, İstanbul Uluslararası Havalimanı ve KKTC’ye yayıldı. İlk günden bu yana çiftçilere ücretsiz olarak dağıttığı 16 bin ton biyolojik olarak parçalanabilen atık, 4 bin ton komposta dönüştü.

Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilerinin ürettiği el emeği, doğa dostu ve geri dönüşüm sağlayacak tüm adımları destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz.

Kınık’ta kilim atölyelerinde bu işi A’dan Z’ye öğrenen ve profesyonelleşen kadınlarımızı destekledik.

Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor projesiyle Urla Zeytinler Köyü’nde sakız ağacı fidanlarını yine yöre insanıyla birlikte toprakla buluşturduk.

Pandeminin zorlu şartlarına rağmen Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle Çeşme enginarını, günlük olarak tarladan toplayıp, sofralardaki yerini almasına vesile olduk.

Yine Menemen Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak atık kahve telvelerinden doğal gübre ürettik. Kompostu da kara mürver dikiminde kullandık.

Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok biyoatıkları çeşitli işlemlerin ardından kompost gübreye dönüştürerek yeniden tarıma kazandırdık.

İkinci el tencereyle başladığı reçel imalatından ihracata uzanan hikayesiyle Dolunay Reçelleri’ni destekledik.

Sevgili Bedirhan Uslu kadın girişimci kimliğiyle bugünlerde kadınlara istihdam sağladığı işletmesiyle, göğsümüzü kabartıyor.

Yakın zamanda da ziyaret ettiğimiz Konak Halk Eğitim Merkezi’nde Aşçılık Kursu kapsamında bir araya gelen kadınlarımızın talebi olan ‘Hünerhane’ isimli kooperatifin kurulmasına vesile oluyoruz.

100 BİN TL’YE VARAN DESTEK PAKETİ

Yerel politikada özellikle kadınların belediye hizmetlerinde tam teşekkülü yararlanması gerektiğini hatırlatan Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı göreve geldikleri andan itibaren kendi işletmesini kurmak isteyen veya küçük işletme sahibi dest olan kadınlara destek müjdesi verdi. Çankırı projesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Belediye olarak ilk kez kendi işletmesini kurmak isteyen ve kadınlarımıza kira yardımlarından işletme danışmanlığına varana kadar hizmet sağlayacağız. Yine kadın girişimciler için izin ve ruhsat süreçlerinde yine özel uygulamalara giderek pozitif ayrımcılık yapacak, üretici kadın atölyeleri ile kadınlar, el emeği ürünlerini pazarlayacakları alanlarda tüketici ile buluşturulacak ve e-ticaret yapmalarına ön ayak olacağız. Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken mahallelerimiz için göğüs kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarının belediyenin mobil sağlık araçlarıyla devamını sağlayacağız ve sizlere buradan kendi adıma günün müjdesini vermek istiyorum. 1 Nisan itibariyle girişimci kadınlara 10 bin TL ile 100 bin TL aralığında proje niteliğine göre can suyu olacak ilk hibeyi Konak Belediyesi olarak biz vereceğiz.”