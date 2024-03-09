Bornova, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmaz kılan bir etkinliğe daha sahne oldu. Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, bu anlamlı günü Bornovalı kadınlarla birlikte coşkuyla kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de kadınlarla bir araya gelen Çayır, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta hak ettikleri yeri alması için yapılan mücadelenin önemini vurgulayarak, Bornovalı kadınların her alanda daha fazla temsil edilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

‘’KADINLARIN DAHA FAZLA TEMSİL EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR’’

Kadınların, toplumumuzun en önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Adayı Çayır, ‘’Evde, işte, eğitimde ve her alanda kadınlarımızın varlığı, güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Bu nedenle, kadınlarımızın toplumun her alanında daha fazla söz sahibi olması, sadece bir hak değil, aynı zamanda bir zorunluluktur. Özellikle yerel yönetimlerde, kadınların aktif bir şekilde yer alması, karar alma süreçlerine katkıda bulunması, toplumun ihtiyaçlarının daha doğru bir şekilde belirlenmesini ve karşılanmasını sağlar. Kadınların yerel yönetimlerdeki etkinliği, yönetimlerin daha kapsayıcı, adaletli ve demokratik olmasını sağlar. Bu noktada, Bornova'nın geleceğini şekillendirecek olan Belediye Başkanlığı seçimlerinde, kadınların daha fazla temsil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kadınların fikirleri, bakış açıları ve deneyimleri, Bornova'nın daha yaşanabilir bir kent olması için önemli bir kaynaktır. Kadınlarımızın yerel yönetimlerde daha etkin bir şekilde yer alması için gerekli adımları atacak ve onların seslerini daha güçlü bir şekilde duyuracak projeleri hayata geçireceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Kadınlarımızın toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta hak ettikleri yeri alabilmeleri için verdiği mücadeleyi kutluyor, bu önemli gün vesilesiyle tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.