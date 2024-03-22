31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı’nın seçim vaatlerinden biri olan Can Dostlara yönelik Mobil Veteriner Kliniği ve yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara 7/24 anında müdahale edecek hayvan ambulansı araçları projesinin tanıtımı 23 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Kültürpark’ta yapılacak.

Kültürpark Lozan Kapısı Girişi – Kapalı Tenis Kortu Yanı’nda yapılacak olan proje tanıtımına tüm vatandaşlar davet edilirken, bütün hayvanlarının yaşam hakkına sahip olduğunu belirten Başkan Adayı Çankırı, “Bizlere emanet olan bu canlılara en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Onların en iyi şekilde bakımı ve tedavisinin yapılması hepimizin insanlık görevi” dedi.