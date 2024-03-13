Hayatının 25 yılını Bergama’da doktorluk yaparak geçiren, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde bir dönem Başhekim olan, 2023 yılında ise Profesör unvanı alan Çelik, Bergamalılar tarafından ‘Bizim Doktor’ olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla Tanju Çelik için sağlık projeleri apayrı bir yer tutuyor.

Halk sağlığı konusunda çok titiz bir çalışma dönemi geçirerek projeler hazırladıklarını anlatan Çelik şunları söyledi:

“ATATÜRK SAĞLIK ARAŞTIRMA MERKEZİ KURACAĞIZ”

“Bergama Belediyesi Atatürk Sağlık Araştırma Merkezi kuracağız. Bu merkez, sağlık alanında uzmanlaşmış personeli ve modern tıbbi ekipmanlarıyla, teşhis ve tedavi süreçlerini optimize edecek ve hastalarımıza en iyi bakımı sunacak. Ayrıca, sağlık alanındaki yenilikleri takip ederek, toplum sağlığını destekleyici programlar ve hizmetler geliştirecek. Bergama Belediyesi Hasta Nakil Aracı hizmetini de halkımızın kullanımına açacağız”

“PSİKOTERAPİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ VE KÖYÜ KURACAĞIZ”

“şehrimizin yaşlı nüfusuna sevgi dolu bir ortamda yaşam kalitesini artırmak ve sağlık ihtiyaçlarına kaliteli bir çözüm sunmak amacıyla ‘Koca Çınarlar Konuk Evi’ adıyla modern bir tesis kuracağız. Kentimizde yaşayan herkesin duygusal ve zihinsel sağlığını korumak, güçlendirmek ve desteklemek için ‘Psikolojik Danışma Merkezi’ açacağız. Bağımlılıkla mücadele eden bireylere destek olmak, onları topluma yeniden kazandırmak ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını açmak için ‘Umut Yolu Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ kuracağız. Özel ihtiyaçları olan çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için ‘Birlikte Büyüyelim Özel Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’ açacağız”

BERGAMA’NIN DOKTORU GALENOS’UN İZİNDE!

“Galenos, 81 yaşında Bergama’da öldüğünde tıp ve eczacılığa ilişkin birçok yeni tedavi yöntemi ve buluş bırakmıştı. Bizde bu doğrultuda ‘Galenos Bitkisel Destekleyici Ürünler Araştırma ve Üretim Merkezi’ kurup geliştireceğiz. Bebeğimle Öğreniyorum Destek Merkezi’ndeki uzmanlarımızın rehberliğinde hamile ve yeni doğan anne-babalarına bebek bakımı, beslenme, uyku düzeni gibi konularda eğitimler, seminerler ve etkinlikler ile destek olacağız. Sağlıklı bir toplum inşa etmek ve herkesin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için ‘Gezici Sağlık Tarama Araçları’ ile köylerimizde sağlık taramaları yapacağız. Kişisel ihtiyaçlara uygun protez ve implantların tasarlanması, üretilmesi ve hızlı temin edilmesi amacıyla ‘Sağlık Biyoteknoloji Üretim Tesisi’ kuracağız. Kadim kentimiz Bergama yüzyıllar önce olduğu gibi yine sağlığın kenti olacak.”

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