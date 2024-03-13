İzmir'in Buca ilçesinde, 17 yaşındaki Yusuf Demir, evinin önünde kaldırımda bulunurken sokaktan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan kişiler olay yerinden hızla kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılamadı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 299 sokakta meydana gelen olayın detayları güvenlik kamerası kayıtları ile ortaya çıktı. Evinden çıkarak kaldırımda duran Yusuf Demir'e sokaktan geçen bir otomobilden tabanca ile ateş açıldığı görülüyor. Hızla olay yerinden uzaklaşan otomobildeki şüpheliler, genç adamın başından vurularak yere yığılmasına neden oldu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti. H.T., Ö.T. ve H.B.T. adlı şüpheliler, saldırıdan kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aile ve Mahallede Şok

Olayın duyulmasıyla birlikte Yusuf Demir'in ailesi ve mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Demir'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.