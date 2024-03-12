Yerel seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam eden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Menderes’te gerçekleşecek halk buluşmasına tüm Mendereslileri davet etti. 13 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da ki etkinlik için vatandaşları Türk bayraklarıyla Menderes Meydanı’nda buluşmaya çağıran Çiçek, görsel şölen yaşanacağını söyledi.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİ

Menderes’e sevdalı herkesi halk buluşmasına beklediklerini ifade eden CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, "Menderes Çarşamba günü tarihi bir gün yaşayacak. Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel halk buluşmasında Mendereslilerle buluşacak. Sayın Özel’in halk buluşmasında Türk bayraklarımız ile görsel bir şölene hazırlanıyoruz. Menderes sevdalısı herkesi büyük buluşmaya Türk bayraklarıyla bekliyoruz" dedi.