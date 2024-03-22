Karşıyakalıların yoğun ilgisiyle çalışmalarını sürdüren Çiftçioğlu’na vatandaşlar Karşıyaka’nın problem ve sorunlarını anlattı. Kentin uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetildiğini dile getiren Karşıyakalılar, hak ettikleri hizmetleri alamadıklarını belirterek “Artık bir şeyler değişsin, kaliteli hizmet alalım istiyoruz” dedi.

Çiftçioğlu ise “Hazırız, kararlıyız. Karşıyaka’nın ihtiyacı olan hizmetleri yediden yetmişe tüm Karşıyakalılarla birlikte başaracağız. 1 Nisan sonrası kentin sorunlarına çözüm olacak projelerimiz hazır. Sokakları pırıl pırıl, yemyeşil ve nefes alan bir Karşıyaka için çalışacağız. Birlikte çok çalışacağız, bunu Karşıyakalılarla başaracağız” dedi.

DAHA TEMİZ, PIRIL PIRIL BİR KARŞIYAKA

Çiftçioğlu, yoğun saha çalışmalarının yanı sıra yeni dönemde hayata geçecek projelerini de açıklamaya devam ediyor. Çiftçioğlu, “Çevre İçin Doğru Projeler” başlığı altında Karşıyaka’nın ihtiyacı olan “doğru çözümler” olarak ifade ettiği projelerini anlattı. Yeni dönemde pırıl pırıl bir Karşıyaka sözü veren Çiftçioğlu, çöp toplama alanlarının iyileştirileceğini söyledi. Çiftçioğlu, “Sokaklarda biriken çöpler bizim dönemizde daha sık toplanacak ve daha sık temizlenecek. Çöp atma alanlarının yerleşimi kontrol edilecek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek. Kalıcı çözüm sağlamak için uygun olan her yerde çöp kutuları yer altına alınacak. Temizlik ve koku sorunu çözülecek” dedi.

‘’SIFIR ATIK KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIZ’’

Geleceğimiz için çevreyi korumanın ve bu konudaki bilincin önemine vurgu yapan Sıfır Atık Yönetimi projesine ilişkin ise Çiftçioğlu, “Atıksız yaşam standartlarına uygun etkin ve sürdürülebilir bir toplama sistemi geliştireceğiz. Geri dönüştürülebilir atıklar ekonomiye kazandırılırken evsel atık miktarının azalması sağlayacağız. Geri dönüştürülebilir atıklarından elde edilecek geliri ise temiz çevre projelerinde kullanılacağız. Çevre için çok zararlı etkileri olan atık yağ, pil, ilaç gibi tehlikeli atıkların toplanmasını daha etkin hale getireceğiz. Sıfır atık konusunda farkındalık çalışmaları ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleyeceğiz” diye konuştu.

‘’BİTKİSEL ATIKLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK’’

Bitkisel atıkların organik gübreye dönüştürüleceğini de dile getiren Çiftçioğlu, “Karşıyaka’da vatandaşların ya da belediyemizin park ve bahçelerinden çıkan dallar, otlar, ağaç kabukları, kuru yapraklar gibi bitkisel atıklar belediye bünyesinde oluşturulacak kompost üretim alanında organik gübreye dönüştüreceğiz. Geri dönüşümden elde edilecek kompost gübre, park ve bahçelerde kullanılarak, belediyemizin ihtiyacını karşılayacağız. Bu yolla hem daha fazla tasarruf edeceğiz hem de yarattığımız kaynaklarımızı daha verimli şekilde kullanacağız” dedi.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR, KARBON SALIMI AZALIYOR"

Belediyenin hizmet ürettiği tüm alanlarda ve binalarda yeşil dönüşüm sağlanması çalışmalarına başlanacağını da ifade eden Çiftçioğlu, “Karşıyaka’mızda yenilenebilir enerji projeleriyle temiz ve sürdürülebilir bir enerji geleceğine adım atacağız. Çevre dostu ürünler kullanacak, daha az atık üreterek ve farkındalık çalışmalarına önem vereceğiz. Belediye hizmet binalarımızda, parklar ve sosyal mekanlarımızda su tasarrufu teknolojilerinden ve güneş enerjisinden faydalanılarak masraflar azaltacağız, karbon salınımı düşürülmesi için gayret göstereceğiz. Karbon ayak izimizi olabildiğince azaltmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

PARK VE BAHÇELER ÇOĞALIYOR

Karşıyaka genelinde ihtiyaç olan semtlere yeni parklar ve bahçeler kazandırılacağını mevcut park ve bahçelerin ise yenilenerek geliştirileceğini ifade eden Çiftçioğlu, “Yeşil alanlar ve oturma alanları arttıracağız. Özellikle çocuklarımızın ve ailelerimizin güven içinde olması için çocukların sağlığına uygun oyun grupları kullanacağız. Ve hiçbir çocuğumuzun yaralanmaması için de bu ekipmanların da periyodik olarak kontrol ve bakım çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda park ve bahçelerimiz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve kullanımına uygun tasarlamaya özel önem göstereceğiz.” dedi.

‘’DAHA YEŞİL BİR KARŞIYAKA İÇİN ÇABALAYACAĞIZ’’

Karşıyaka’da yeşil alanların sayısı artıracaklarını da dile getiren Çiftçioğlu, “Kentimizde yeşil alanların sayısını artırmak ve uygun alanların uygun ağaç türleriyle ağaçlandırılmasını sağlamak önemli çalışmalarımızdan biri olacak. Karşıyaka’nın daha yeşil ve yaşanabilir bir çevreye sahip olması için çaba harcayacağız. Özellikle Örnekköy ve Bahçelievler mahallelerinde yaratacağımız Yeşil Koridor projelerimizle ve İZBAN hattının yer altına alınmasıyla kazanacağımız alanda yeşil alan oranımızı ciddi oranda artıracağız. Yer altı otoparklarına önem vererek hem kent silüetini güzelleştireceğiz hem de üst kullanımında yeşile daha fazla yer vereceğiz.” diye konuştu.