Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Göztepe, milli maç arasına liderin 9 puan gerisinde 2. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, takımın istikrarını ve başarısını belirleyen önemli isimler haline geldi.

Takımın en çok lig maçına çıkan oyuncusu Yalçın Kayan oldu. Orta saha oyuncusu Yalçın, 27 maçta forma giyip 2173 dakika sahada kaldı ve 7 gol atarak Göztepe'ye önemli katkılar sağladı. Göztepe'nin altyapısından yetişen Yalçın, özellikle Tuzlaspor ve Altay maçlarında fileleri sık sık havalandırdı.

Polonyalı kaleci Mateusz Lis ise takımın en fazla süre alan oyuncusu oldu. Lis, 26 karşılaşmada 2340 dakika görev yaparken, yaptığı kurtarışlarla takımına önemli bir güven sağladı. Toplam 3 penaltı atışında gol yemeyen Lis, son 7 maçta kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Ogün Bayrak da Göztepe'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. 25 maçta forma giyen Ogün, 2150 dakika sahada kalarak 1 gol atmayı ve 3 asist yapmayı başardı.