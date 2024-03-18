Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, yediden yetmişe tüm Karşıyakalıların hayatını kolaylaştıracak projelerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Karşıyakalıların yoğun ilgiyle takip ettiği projelerine bir yenisini daha ekleyen Çiftçioğlu, kentteki yaş alan nüfusa yönelik ‘Büyüklerimiz İçin Doğru Projeler’ başlığı altında yeni dönemde hayata geçecek projelerini anlattı. Karşıyakalı büyüklerin yüzünü güldüren projeler kapsamında Geriatrik Bakım ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşa edilecek, depremde hasar alan Zübeyde Hanım Huzurevi sağlıklı yaşam alanına dönüştürülecek ve İkinci Bahar Sosyal Destek Hizmetleri ile Karşıyaka’nın yaşayan tecrübelerinin hayatı kolaylaşacak.

YAMANLAR’A KARŞIYAKA GERİATRİK BAKIM VE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ GELİYOR

Yaş alan nüfusun Karşıyaka’da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak projelerini aktaran Çiftçioğlu, Yamanlar bölgesinde kapsamlı ve nitelikli bir Geriatrik Bakım ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni inşa edeceklerini söyledi. Çiftçioğlu, “Belediye başkanı olarak göreve geldiğimizde kentimizde yaşayan tüm büyüklerimizin faydalanabileceği sağlıklı, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak, kapsamlı hizmetleri bir arada sunabilen Karşıyaka Geriatrik Bakım ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanacak merkezimizde; sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek, kişisel bakım, beslenme hizmetleri, hastane sonrası bakım hizmetleri, aktif yaşam ve sosyal aktiviteler alanlarında kapsamlı hizmetleri sunacağız. Konaklama alanları, teras, kafeterya ve restoran alanları, bahçe ve yeşil alanlar, spor salonu, kuaför ve güzellik salonu, fizik tedavi ve rehabilitasyon odası, hobi bahçeler, sinema salonu, aktivite odaları, dinlenme salonu, revir, hemşire ve doktor odası bulunacak bir merkez olacak. Merkezimiz, alanında uzman insan kaynağıyla tüm Karşıyaka’nın ve büyüklerimizin hizmetinde olacak” diye konuştu.

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ SAĞLIKLI YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

30 Ekim İzmir depremi sonrası ağır hasar alan Zübeyde Hanım Huzurevi’nin, yaş alan nüfusun hizmetine tekrar sunulabilmesi için gerekli yıkım-yapım çalışmalarının tamamlanacağını da aktaran Çiftçioğlu, “Yaklaşık 15 bin metrekare proje alanında inşa edilecek yeni merkez Sağlıklı Yaşam alanı olarak tasarlanacak. Mevcut kapasite artırılarak yaşlı bakım ve sağlık hizmetleri yanında misafirlerin de keyifli vakit geçirebileceği sosyal donatıları ekleyeceğiz. Eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak genç-yaşlı buluşmalarına olanak sağlayacak şekilde yeniden organize edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ BAHAR SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ İLE BÜYÜKLERİMİZİN SÜREKLİ YANINDA OLACAĞIZ

İkinci Bahar Sosyal Destek Hizmetleri Projesi çerçevesinde ise Çiftçioğlu, “Karşıyakalı büyüklerimize sağladığımız sosyal ve maddi desteklerle her zaman yanlarında olacağız ve ikinci baharlarını yaşamalarını sağlayacağız. Bu çerçevede; belediye olarak evde bakım hizmetlerini güçlendireceğiz. Mobil sağlık tarama hizmeti sağlayacağız. Evden çıkamayan büyüklerimize fiziksel destek vereceğiz.

Büyüklerimiz ve dezavantajlı vatandaşlarımız için kısmi zamanlı ve 3 günlük refakat hizmeti vereceğiz. Yakınlarının gün içinde işlerini ve tatillerini yapabilmeleri için refakat hizmeti sağlayacağız. Hem fiziksel hem de sosyal beceriler için aktiviteler düzenleyeceğiz. Kültür ve sanat etkinliklerinden indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz evde tamir hizmeti vereceğiz. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz hasta nakil hizmeti vereceğiz. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda, yakacak, nakdi ve ayni yardımları sağlayacağız. Sosyal İzmirimKart ile yıllık 10 bin TL nakdi destek ve 50 metreküp doğal gaz desteği sağlayacağız. Akıllı bileklikler ile evde bakıma muhtaç büyüklerimizin sağlık durumlarını takip edeceğiz” şeklinde konuştu.