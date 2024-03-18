CHP’yi iktidar yapacağız

Türkiye’nin 22 yıllık AK Parti iktidarında çok zor günler yaşadığını ifade eden Memleket Partisi Bornova İlçe Başkanı Muammer Çoban ise, “Aklı ve bilimi öne alıp Atatürk İlkeleri çerçevesinde ülkeyi olması gereken noktaya getirme hedefindeyiz. Bu amaçla hep birlikte çalışıp CHP’yi iktidar yapacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki ise CHP’nin Türkiye’yi yönetmeye aday çok büyük bir aile olduğunun altını çizerek, “Bu aile ne kadar büyüyüp güçlenirse o kadar iyi. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yuvanıza, ailenize hoş geldiniz” dedi. Konuşmaların ardından partiye katılanlara rozetleri takıldı ve birlikte aile fotoğrafı çekildi.