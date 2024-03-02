Yerel seçimler öncesi Karşıyaka’da her kesimle temaslarını sürdüren Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Ege Balkan Göçmenleri Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'ni (EGE BAGDER) ziyaret etti, dernek üyeleriyle buluştu. Çiftçioğlu, EGE BAGDER ziyaretinin ardandan Nergiz Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Karşıyaka için hayalini ve çözümlerini anlattı.

“SİVİL TOPLUM YERLEŞKESİNİ KARŞIYAKA’NIN İÇİNE ALACAĞIZ”

EGE BAGDER ziyaretinde dernek başkanı Muzaffer Dönmez ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Çiftçioğlu, Karşıyaka’daki sivil toplumun gücüne dikkat çekerek ihtiyaçlara cevap verebilecek sivil toplum yerleşkesi sözü verdi. Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarının daha fazla yanlarında olacaklarını ve destek vereceklerini dile getiren Çiftçioğlu, “Karşıyaka gibi sivil toplum iradesinin yüksek olduğu bir yerde ben sivil toplum yerleşkesinin elzem olduğunu düşünüyorum. 2019 yılında o zamanın belediye başkanı tarafından bir yeni yerleşke yapılması sözü verilmişti ama yapılamayınca Bahçelievler Pazar Yeri’nin olduğu yerde bir bölüm Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi olarak sivil toplum kuruluşlarına verildi. Evet, yaraya belli bir süre merhem oldu ama özellikle sivil toplum kuruluşlarının çok aktif ve etkin olduğu, sivil iradenin çok üst seviyede yaşandığı bir kente bu merkezin daha insanların içinde Karşıyaka’nın içinde olması gerekiyor” dedi.

STK’LERE YENİ YERLEŞKE VE REHBERLİK HİZMETİ SÖZÜ

Yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarına özel bir yerleşke inşa edileceğinin müjdesini veren Çiftçioğlu, “Göreve geldiğimizde sivil toplum kuruluşlarımıza özel bir yerleşkeyi inşa edeceğiz. İlk etapta 5 yıldan fazla aktif geçmişi olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızın yer alacağı büyük bir sivil toplum yerleşkesini hayata geçireceğiz. Sivil toplum yerleşkesinde eğitim ve konferans salonları, yemekhane gibi sivil toplum kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir yerleşke olacak. Aynı zamanda belediye bünyemizde oluşturacağımız gelişim akademileri ve rehberlik hizmetlerimizle sivil toplum kuruluşlarımızın ulusal ve Avrupa Birliği projeleri geliştirmesinde destek olacağız” diye konuştu.

NERGİZLİLER “ÇİFTÇİOĞLU” DİYOR

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Nergiz Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlar da bir araya gelerek projelerini anlattı, Karşıyaka’nın yeni dönemde doğru bir belediyecilik anlayışıyla hak ettiği hizmetlere kavuşacağını dile getirdi. Vatandaşlar ise CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi’nin yetersiz kaldığını, belediye başkanına ulaşamadıklarını, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek İsmail Çiftçioğlu’na desteklerinin tam olduğunun ve güvendiklerinin mesajını verdi.