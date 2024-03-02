Karşıyaka Belediyesi tarafından Aralık 2019’da kurulan Cordelion Taypark Binicilik Okulu, hem ailelerden hem de çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Üstü kapalı manej alanında tecrübeli binicilik antrenörleri tarafından çocuklara eğitimler verilirken, isteyen minikler için kısa gezi turları da yapılıyor. Bugüne kadar toplamda 26 binden fazla çocuğun katıldığı eğitimler ve turlar, ‘çocuk atı’ denilen ve uysallıkları ile bilinen pony cinsi atlar ile gerçekleştiriliyor.

KENT İÇİNDE, ULAŞILABİLİR İMKAN

Binicilik eğitimlerine 8-15 yaş aralığında olan, 50 kilogramın altındaki çocuklar katılabiliyor. Şehir merkezinde sunulan bu imkan sayesinde ata binmek ve binicilik sporuyla uğraşmak daha erişilebilir hale gelirken; çocuklara hem zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan, hem de sosyalleşme fırsatı yaratıp hayvan sevgilerini güçlendiren keyifli bir ortam sunuluyor.

PONY İLE KEYİFLİ TURLAR

Eğitimlerden ayrı olarak düzenlenen kısa gezi turlarına ise 4 yaşını doldurmuş miniklerden 12 yaşa kadar olan, 50 kg altındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Ayrıca, bu yaş aralığında bulunan ve at üzerinde durabilen özel durumlu çocuklar da sağlık belgeleri sunulduğu takdirde, hafta sonu dışında haftada bir kez ücretsiz olarak turlardan yararlanabiliyor.

Öte yandan, 12’den 55 yaşa kadar, maksimum 85 kilo olan kişiler de yetişkin tayı ile gezinti yapma imkanı buluyor. Hizmetlere ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 0538 843 80 69 numaralı telefondan tesise ulaşabilir.