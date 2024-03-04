103. Yıl kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1. Boğa Güreşi Festivali’nin ilki Akalan Mahallesi’nde bulunan alanda gerçekleşti. Yoğun ilgi gören etkinliğe; Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Adayları, Muhtarlar, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinliğin ilk dakikalarından itibaren katılımın yoğun olduğu etkinlikte özenle hazırlanan boğalar boy gösterdi.

İlk defa gerçekleştirilen etkinlikte konuşma gerçekleştiren Başkan Karakayalı; ‘’Değerli hemşehrilerim, çok sevgili Artvinli arkadaşlarım hepiniz hoşgeldiniz. Bu alanı folklorik amaçla gerçekleştirdiğimiz boğa ve deve güreşi gibi etkinliklerimiz için düzenledik. Bu alanı bir arena haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz, Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğimiz bir dövüş etkinliği değil, tamamen folklorik amaca yöneliktir. Festivali gerçekleştirmemizde katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan herkese de teşekkür ederek tekrar hoşgeldiniz diyorum. Önümüzdeki senelerde de bu etkinliklerimizde beraber olmak dileğiyle.’’ sözlerini söyledi.