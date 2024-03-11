Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, 11 Mart Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Ilıca Hizmet Binası'nda başladığı yoğun programını sürdürdü. Lal Denizli Saat 09.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Ilıca Hizmet Binası Yönetim ve Personel ziyaretinde bulundu. Ziyaret, ilçenin yönetimi ve personeli ile bir araya gelerek, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi alışverişi sağlandı.

Denizli'nin sabahki ziyaretinin ardından saat 11.00'de, Ilıca'nın kalbi Atatürk Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ettiği görüldü. Esnafla sıcak ve samimi bir şekilde sohbet eden Denizli, onların sorunlarını dinleyip, taleplerini not aldı. İlçenin ekonomik can damarı olan esnafın desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini ifade eden Denizli, "Esnafımızın sıkıntılarını dinlemek ve onların yanında olmak bizim için önemlidir. Çeşme'nin ticari hayatının gelişmesi için iş birliği içinde çalışacağız." dedi.

Öğleden sonra saat 14.00'te, Ilıca Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde Çeşme Motosikletçiler Derneği'ni ziyaret eden Denizli, motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Dernek üyeleriyle projeleri ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Denizli, gençlerin ve sporcuların toplumsal hayata katılımını teşvik edecek çalışmalara önem vereceklerini vurguladı. Lal Denizli günün sonuna yaklaşırken saat 16.00'da Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda düzenlenen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Personel ve Yönetim Toplantısı’na katıldı. Su ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili önemli konuların ele alındığı toplantıda; Çeşme'nin bu alandaki ihtiyaçları dile getirildi.

Denizli'nin yoğun programı 18.00'da, Çeşme Sivaslılar Derneği'ni ziyaret ederek devam etti. Sivaslı hemşehrileriyle bir araya gelen Denizli, dernek üyeleriyle sohbet etti. Geleneksel dostlukları pekiştirmek ve dernek üyelerinin taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Lal Denizli, Sivaslılar Derneği'nin faaliyetlerine desteğini dile getirdi.

Lal Denizli akşam saatlerinde Ramazan Ayı'nın ilk günü nedeniyle, saat 19.30'da 16 Eylül Mahallesi'nde Çeşmelilerle bir araya geldi. Mehmetçik Parkı'nda düzenlenen iftar yemeğinde, Denizli'nin hemşehrileriyle birlikte geçirdiği sıcak ve samimi atmosfer, birlik ve beraberliği vurguladı. Denizli, iftar programında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun önemine vurgu yaparak, geleceğe umutla bakmanın önemini ifade etti.

Günün sonunda ise saat 21.00'de Manastır Otel Alaçatı'da Kars Kağızman Ortaköylüler Derneği Buluşması gerçekleştirildi. Denizli, dernek üyeleriyle bir araya gelerek, Kars ve Kağızman'a dair anıları paylaştı ve dernek üyelerinin görüşlerini dinledi.