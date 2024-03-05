Cumhur ittifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, saha çalışmalarını devam ettirirken, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun katılımı ile tenis kordu, SKM ziyareti ve gençlik ofisini ziyaret etlerini birlikte gerçekleştirdiler. Bu özel buluşmada, gençlik ve spor alanlarının kalkınmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Gaziemir'deki gençlerin ve sporcuların ihtiyaçlarına odaklanan bir vizyon ortaya kondu.

"BAKANIMIZIN TECRÜBELERİNDEN VE BİLGİ BİRİKİMİNDENFAYDALANACAĞIZ"

Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, buluşmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Gaziemir'de gençlerimizin ve sporcularımızın daha iyi şartlarda faaliyet gösterebilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gaziemir'de yaşayan herkesin bildiği gibi, gençlerimizin ve sporcularımızın gelişimine büyük önem veriyoruz. Onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak, ilçemizin kalkınmasında temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle, bugün burada, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, Milletvekilimiz Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelerek, Gaziemir'in gençlik ve spor alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Onların eğitimden spora, sanattan kültüre kadar her alanda desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Gaziemir'de gençlik merkezlerinden spor tesislerine, kültür-sanat etkinliklerinden eğitim programlarına kadar birçok alanda projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun tecrübelerinden ve bilgi birikiminden faydalanarak, bu projeleri daha da güçlendirme amacındayız.’’ dedi.

"HEP BİRLİKTE, GAZİEMİR'İ GENÇLERİN VE SPORUN MERKEZİHALİNE GETİRECEĞİZ"

Sporun gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığının altını çizen Doğan, ‘’Aynı zamanda, sporun birleştirici gücüyle toplumumuzu daha da güçlendiririz. Bu nedenle, Gaziemir'de sporun herkes için erişilebilir olması ve en üst düzeyde desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Spor tesislerinin modernizasyonu, sporcu yetiştirme programları, amatör spor kulüplerine destek gibi konularda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Hep birlikte, Gaziemir'i gençlerin ve sporun merkezi haline getireceğiz. Son olarak, bu özel buluşmaya katılan Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Tecrübelerinden ve desteklerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı ve spor dolu bir gelecek için birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.