Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hemşehri dernekleriyle temaslarını sürdüren CHP’li Mutlu, bu kez Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu’nu (KADEKON) ziyaret etti. Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Basmane bölgesinde ev ziyareti gerçekleştirdi. Etiler Mahallesi’nde muhtarlık yapan Talip Çoban ve eşi Beşire Çoban’ın evine konuk olan Mutlu, sokak girişinde meşale, konfeti ve ‘Nilüfer Başkan’ sloganlarıyla karşılandı. Mutlu’ya ziyaretlerde meclis üyesi adayları da eşlik etti.

"BEN KARADENİZ GELİNİYİM"

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu’nu (KADEKON) ziyaret etti. Konfederasyon Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, Onursal Başkan Suat Çağlayan ve üyeler tarafından ilgiyle ağırlanan Mutlu, çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı. Mutlu’ya ziyarette, eşi Necip Mutlu ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. “Ben Karadeniz geliniyim, eşim Trabzonlu. Sizlerin neşesini, coşkusunu birebir evinde yaşayan biriyim” diyerek sözlerine başlayan Mutlu, belediyecilik vizyonundan da bahsetti. Birikim ve tecrübesiyle hizmet için yola çıktığını dile getiren Mutlu, “Bu kentin sorunları ve çözüm önerilerine hakimim. Ben de sivil toplumdan gelen biri olarak bu örgütlenmelerin kıymetini çok iyi biliyorum” dedi.

"DÖNÜŞÜM EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

Göreve gelmesi durumunda öncelikli hedefi sorulan Mutlu, “Gültepe, Kadifekale bölgesindeki dönüşüm en önemli hedeflerimizden biri. Genel Merkezimizin de bizden en büyük beklentisi bu. Yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Ne yazık ki Konak’ta da kırılgan bir yapı stoğumuz var. Aslında bugün ülkenin bütün gündemi deprem olmalı” vurgusu yaptı.

"SİVİL TOPLUMU ÖZGÜRLEŞTİRMEMİZ LAZIM"

Seçim sürecinde Mutlu’ya başarı dileklerinde bulunan Konfederasyon Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu ise, “Karadeniz’in aydınlığa bakan yüzünü Ege’den ayna tutarak güçlendirmeye çalışıyoruz. Giderek güçlenen bir yapıyız. Bizim kamudan, belediyelerden bir talebimiz yok. Kamunun kaynaklarının kamu için kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil toplumu özgür olmayan toplumlar mahkum toplumlardır. Sivil toplumu özgürleştirmemiz lazım. Siz buna ana kucaklığı yapabilirseniz kentin geleceğine çok önemli katkı koyarsınız” diye konuştu.

BASMANE’DE EV ZİYARETİ

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Basmane bölgesinde ev ziyareti gerçekleştirdi. Etiler Mahallesi’nde muhtarlık yapan Talip Çoban ve eşi Beşire Çoban’ın evine konuk olan Mutlu, sokak girişinde meşale, konfeti ve ‘Nilüfer Başkan’ sloganlarıyla karşılandı. Mutlu’ya ziyarette, Konak Belediye Meclis Üyesi Adayı Münir Tunç da eşlik etti. Civarda oturan kadınların da katıldığı ev buluşmasında talepleri dinleyen Başkan Adayı Mutlu, “Aday adayıyken her yeri çok gezdim, muhtarıma da gittim. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni bugün evinizde misafir ettiğiniz için. Kadınları çok önemsiyoruz. En çok onlara ne istediklerini soracağız. Kreş, çocuklara spor alanları, kütüphane ve park gibi talepleri yerine getireceğiz. Bu dönem en çok kadınlara dokunacağız. Amacımız tüm mahallelere eşit hizmet götürmek. Basmane bölgesini çok seviyorum. Çok köklü bir semt. Hep beraber yeniden eski değerine kavuşturacağız. Belediye sıfırdan gelip öğrenme yeri değil. Bugüne kadar öğrendiklerini aktarma yeri. Ben hizmet etmeye geliyorum” dedi.

"BAŞKANIM BİR İLKİ HAYATA GEÇİRDİ"

CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Adayı Münir Tunç ise, “Nilüfer Başkanımız beni arayıp ‘Konak’ta hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ dediğinde ve yapacaklarını anlattığında görevi hemen kabul ettim. Onun anlattıkları benim hep yapmak istediklerimdi. Basmane bölgesinde hiç meclis üyemiz yoktu. Nilüfer Başkanım bir ilki hayata geçirdi. Gece gündüz mücadele ediyoruz, çalışıyoruz kazanmak için. Hem başkanım hem kendim için sizden destek istiyorum” ifadelerini kullandı.