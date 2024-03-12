CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarla buluştu. Işılay Saygın Meydanı'nda oruçlarını açan vatandaşlara eşlik eden Duman, daha sonra Bucaspor taraftarlarının Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği iftara katıldı.

"BİRBİRİMİZE DAHA FAZLA SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞALIM"

Ramazan ayının ilk gününde Işılay Saygın Meydanı'nda vatandaşların iftar heyecanını paylaşan CHP'li Duman, "Ramazan ayında birbirimize daha fazla sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşalım. Bu kutsal ayın bize getirdiği bereketi en iyi şekilde değerlendirerek, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Buca oluşturalım." dedi.

BUCASPOR 96 YAŞINDA

Bucaspor altyapısında da forma giydiğini ve taraftar derneği oluşumunda yer aldığını belirten CHP'li Görkem Duman, Bucasporlu taraftarların Demokrasi Meydanı'nda verdiği iftar yemeğine de katıldı. "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden, altyapısı ile herkesin takdirini toplayan, Buca'mızın en önemli markası Bucaspor'umuzun 96. yaşı kutlu olsun." dedi. İftarın ardından taraftarlar meşalelerle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.