Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'e gerçekleştireceği iki günlük program kapsamında kentte önemli etkinliklere katılacak. İş dünyasıyla buluşmaktan mitinglere, iftar programlarından halk buluşmalarına kadar çeşitli etkinliklerle İzmir'de olacak.

İş Dünyası Buluşması ve Miting

Özel'in İzmir programının ilk gününde, saat 15.00'te İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen İzmir İş Dünyası Buluşması'na katılması planlanıyor. İş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilecek bu buluşmada, Özel'in önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Aynı gün saat 18.00'de ise Bayraklı'da Deprem Anıtı Meydanı'nda miting düzenleyerek vatandaşlara seslenecek.

Bornova'da İftar Programı

Bayraklı mitinginin ardından Bornova'ya geçecek olan Özgür Özel, Bornova'da iftar programına katılacak. Bu etkinlikte hem Bornova halkıyla bir araya gelerek sohbet edecek hem de iftarı birlikte açacak.

Halk Buluşmaları İkinci Gün

CHP Genel Başkanı, İzmir'deki ikinci gününde ilçelerde halk buluşmalarına katılacak. Ödemiş, Tire, Bayındır, Menderes ve Torbalı'da gerçekleşecek olan buluşmalarda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe adayları için destek isteyecek. Halka hitap ederek projelerini ve vaatlerini paylaşacak olan Özgür Özel, seçmenlerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayacak.

İftar Yemeği ile Program Son Bulacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ziyareti, 13 Mart Çarşamba günü Torbalı'da düzenlenecek iftar yemeği ile son bulacak. İftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya gelecek