Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yer alan seçim merkezinin açılışında vatandaşlarla buluştu. Hizmetlerini adalet ve hakkaniyetle gerçekleştireceğini vurgulayan CHP'li Duman, "Hiçbir bölgeyi, hiçbir mahalleyi ayırmadan adaletli bir yönetimle yöneteceğiz" dedi.





"OVA HAKKINI ALACAK"

Bölgenin sorunlarını iyi bildiğini belirten Duman, "Nasıl adil olunur biliyor musunuz? Eşit davranarak değil; hakkını vererek ‘adil’ olunur. Bu dönemde Ova Bölgemiz hakkını alacak" diye konuştu.



"BUCA İTTİFAKI BÜYÜYOR"



Meclis üyesi listesi hazırlanırken her kesimi temsil eden üyelerin yazıldığını belirten CHP'li Duman, "Biz ittifakımızı Bucalı hemşehrilerimizle kurduk. Bugünkü tablo gösteriyor ki bunu da çok iyi başarmışız. Buca ittifakımız büyüyor" diye konuştu.