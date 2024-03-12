Bornova’da hedefinin 5 yıl önce ittifak ile alınan oy oranını tek başına yakalamak olduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, “Mevcut CHP’li seçmen dışında geçmişte bize oy vermemiş pek çok insanın oy vereceğine inanıyorum. AK Parti yandaş medyası üzerinden ülkeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışıyor ama çarşının, pazarın, sokağın durumu ortada. İzmirliler ittifakı sandıkta kuracak, CHP’ye omuz verecektir. Bu seçimde partimize oy veren seçmeni yerel yönetimlerimizle mutlu ederek, genel seçimlerde de oy vermeye devam etmelerini, partimizi iktidara taşımalarını sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

"KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR, ÇIĞA DÖNÜŞÜYORUZ"

CHP’nin çatışındaki değişimin sokakta çok olumlu yansımaları olduğunu da ifade eden Eşki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel seçimlerindeki beklenti karşılanamayınca, CHP seçmeninde çok büyük bir değişim talebi vardı. Kurultay’da Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçilmesi ve Genel Merkezdeki değişim, ardından genç ve kadınların aday gösterilmesiyle bu talep karşılanmış oldu.

Örgütümüzle tam uyum içinde, yoğun bir saha programı yürütüyoruz. Kahveler, çarşılar ev ziyaretleri yapıyoruz. Kendi seçmenlerimizin bulunduğu bölgelerin ötesinde özellikle geçmiş seçimlerde partimizin oyunun görece zayıf olduğu alanlara odaklandık.

Çünkü Bornova’da bugüne kadar alınmış en yüksek oyu almayı hedefliyoruz. Geçen yerel seçimlerinde ittifakla yakalanan yüzde 57’lik bir oranı, ittifaksız yakalayarak CHP’nin rekorunu kırmak istiyorum. Bu hedefe sadece kendi seçmenimizin oylarıyla ulaşamayız. Geçen seçimlerde diğer partilere oy vermiş Bornovalılarla çok yakın temas halindeyiz, büyük katılım sağladık.

Bornovalılar, kendilerine en iyi hizmeti kimin getireceğini çok iyi biliyor. Atatürk’e ve Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkıyor, bizleri kucaklıyor. Kartopu gibi büyüyor, çığa dönüşüyoruz.”