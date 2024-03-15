14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık emekçilerini ziyaret eden Eşki, daha sonra Yeşilova Mahallesinde esnaf ve Bornovalılarla buluştu. Aday Ömer Eşki, İzmir Milletvekili Ednan Aslan’ın da katıldığı ziyaretlerde başkanlık sürecinde yapacaklarını Bornovalılarla paylaştı.

Hedefinin 5 yılın sonunda bugünkünden çok daha farkla bir Bornova oluşturmak olduğunu ifade eden Eşki, “Adaylık için hazırlandığımda 7 Başlık altında 114 tane projem hazır. En önem verdiğim başlıklardan biri de tanesi ‘doğa ile uyumlu estetik Bornova’ başlığıdır. Bornova’yı tüm çehresiyle beraber değiştirmek istiyoruz. Sadece sosyal yaşantısıyla, yoluyla, çöpüyle değil. Tek tip tabelaların olduğu, yeşil alanlarının genişlediği, her yerde çiçeklerin olduğu, ışıklandırmanın daha estetik yapıldığı, kamusal alanlarda kent mobilyalarının arttığı ve güzelleştiği, kent sembollerinin ve heykellerin arttığı, bütünselliği olan bir kent haline getirmek istiyoruz. Nasıl ki Yılmaz Büyükerşen başkanımız Anadolu bozkırının ortasındaki Eskişehir’i Avrupa’nın kentlerinin çoğundan daha şık ve nezih bir hale getirdiyse; benim de 5 yıldaki amacım bugünkü Bornova’yı, bugünkü haliyle kıyaslanamayacak kadar geliştirmek ve güzelleştirmek. Bunu yapacak enerjiye, vizyona sahibim. Bizim için büyük bir şans. Bornova için de bizim motivasyonumuz büyük bir şans” diye konuştu.

GÜÇLÜ KADRO KURACAĞIM

Bornova Belediyesi’nin 1881 yılında kurulduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yaşıt olduğunu hatırlatan CHP’li Aday Ömer Eşki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bornova Belediyesi son derece güçlü kurumsal kültüre ve çok değerli bürokratlara sahiptir. Genellikle Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri göz önünde olur ama belediyecilik bir kadro işidir. Zaman zaman daha hızlı ve esnek olma adına bu bürokratik zinciri bozan, yapıyı dönüştüren koordinatörlük sistemi kurma çabaları da oldu. Bu durum kurumsal yapıyla uyumlu değildi. Koordinatörlük sistemi derhal kalkacak.

Bornova belediyesi içerisinde potansiyeli çok yüksek, şans verildiğinde çok başarılı işler yapabilecek arkadaşlarımız var. Ayrıca uzun yıllardır siyaset ve belediyenin içinde olduğum için, bugün farklı kurumlarda görev yapan pek çok arkadaşımızı da yanımıza almayı hedefliyoruz.

Güçlü ve güzel bir Bornova hedefimiz var. Önümüzdeki 5 yılda koyduğumuz hedeflere erişebilmek için çok güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Büyük işler takım olmayı başarabilmiş, işlerinde çok iyi insanlardan oluşturulmuş ekiplerle yapılabilir. Bizim de hedefimiz böyle bir kadroyu oluşturmak, bu kadroyla hafızalara kazınacak işler başarmak olacak.”