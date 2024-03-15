Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için yeni uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. Son olarak Konak Center içerisinde Destekli İstihdam Ofisi ile Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Merkezi hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, Uluslararası Göç Örgütü İzmir Ofis Sorumluları Pınar Genç Akçakaya, Cassandra Gallese ve Ayşe Kaplan ile Engelsizimir Yürütme Kurulu üyeleri, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Destekli İstihdam Ofisi engelli bireylerin iş hayatına katılımını kolaylaştıracak. Tekerlekli Sandalye Bakım ve Onarım Merkezi ise tekerlekli sandalye kullanan engellilerin sandalyelerinin arızalanması durumunda acil müdahale sağlayabilecek.

HEP İLERİYE GİTTİK

Sözlerine Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem’e teşekkür ederek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Levent Köstem beş yıl boyunca engelsiz bir İzmir için çalışan, bu uğurda elinden ne geliyorsa yapan çok kıymetli bir bilim, bir yürek insanı. Engelsizmir Yönetim Kurulu’nda görev yapan herkesi yürekten kutluyorum. Birlikte çok emek verdik. Sonuna kadar desteklerini sürdürdüler. Bir gün bile geri adım atmadık. Hep ileriye gittik. Bugün de engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan, onların bağımsız, eşit ve umut dolu bir geleceğe sahip olmalarını güvence altına alan iki önemli projenin açılışında bir aradayız” dedi.

SÖZ VERDİK

İzmir’in engelli hakları konusundaki öncü kimliğine güç katan bu iki çalışmayla herkes için eşit yurttaşlık hedefine bir adım daha yaklaştıklarının altını önemle çizen Başkan Tunç Soyer, “Destekli İstihdam Ofisimizle engelli bireylerin istihdamını artırarak, onların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını teşvik ediyoruz. Meslek Fabrikamızla entegre olarak çalışacak olan bu ofis, engelli vatandaşlarımızın yeteneklerine alan açacak, onları iş dünyasıyla buluşturan bir köprü vazifesi görecek. Tekerlekli Sandalye Bakım İstasyonumuzda ise tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın en acil ihtiyaçlarından birine çözüm üretiyoruz. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) ve Buca Engelliler Derneği’nin destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu istasyon, arızalanan tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yapacak. Kabul etmesi çok zor ama gerçek. Yaşadığımız şehirler, engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıran sayısız güçlükle dolu. Yaşamın her alanında sokakta, toplu ulaşımda, iş hayatında. Engelli vatandaşlarımız bin bir engeli aşmak zorunda kalıyor. Oysa engelli olmak bir kusur veya bir mahrumiyet sebebi değil. Olmamalı. Kusur, engelli vatandaşlarımızın haklarına erişemediği şehirler kurmak. Bu yüzden şuna inanıyorum. Engelli birey yoktur. İnsanların önündeki engelleri kaldıramayan sistemler vardır. Biz İzmir’de tüm engelleri ortadan kaldıran bir sistem kurmaya söz verdik” diye konuştu.

BİR ÜLKEDE TÜM BİREYLER EŞİT DEĞİLSE, ORADA DEMOKRASİDEN SÖZ EDEMEYİZ

Engelli vatandaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve demokratik katılım haklarını içeren çok yönlü bir yol haritası çizdiklerini ifade eden Başkan Soyer, “Bu yol haritasını büyük bir itinayla uygulamaya başladık. İzmir’de engelleri ortadan kaldırarak, engelsiz bir yaşama öncülük ettik. Biliyoruz ki tek bir engelli vatandaşımızın dahi haklarından mahrum kaldığı hayat hepimiz için eksiktir. Hep birlikte engelsiz bir yaşamı inşa etmek zorundayız. Bu, engellilere verilmiş bir lütuf değil. Hepimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimizden bu yana ‘Herkes için ayrımsız ve eşit bir dünya’ vizyonuyla hareket ediyoruz. İzmir’in engellerin ortadan kalktığı, herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir şehir olması için canla, başla çalışıyoruz. Beş yıldır engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunan, onların engelsiz bir şehirde yaşamalarını mümkün kılan çok sayıda projeyi hayata geçirdik. İzmir’de başlattığımız engelsiz yaşam hareketimizin ülke genelinde yaygınlaşması için mücadelemizi büyüteceğiz. Çünkü bir şehir, engelli vatandaşlarına yaşamın her anında ve her alanında eşit erişim sağlayamadığı sürece gerçek anlamda gelişmiş sayılamaz. Bir ülkede tüm bireyler eşit değilse, orada demokrasiden söz edemeyiz. Bizim en temel meselemiz budur. Engelleri ortadan kaldıran, eşit şehirler ve özgür bir ülke kurmak. Herkes farklı, herkes eşit” şeklinde konuştu.

BAŞKAN SOYER’E TEŞEKKÜR

Doç. Dr. Levent Köstem ise “Engellilerin hayata katılmalarının en önemli göstergesi iş hayatına katılımdır. Ülkemiz bu konuda çok geride. Devlet yardımı alan bir engelliyi işe soktuğunuzda çok büyük sıkıntılar başlıyor. Çok önemli bir şekilde bunların çözülmesi gerek. Sayın Başkanımız Tunç Soyer önderliğinde beş yıl boyunca çok çalışmalar kaydettik. Hep ileriye gittik. Umarım Tunç Başkanı daha da iyi yerlerde görürüz. Emekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.