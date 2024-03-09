Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İlkay Akkaya konseri düzenledi. Soğuk havaya rağmen İnönü Mahallesi’ndeki konser alanını dolduran Bornovalılara seslenen Eşki, “Kadın olmanın adeta dezavantaj gibi görüldüğü bir toplumsal düzen kurulmak isteniyor. Biz eşitlikten, özgürlükten, emekten ve kadından yana olacağız” dedi; emekten yana sanatın en değerli kadın isimlerinden İlkay Akkaya’ya “Bu soğuk gecede içimizi ısıttınız” diyerek teşekkür etti. Ömer Eşki, gün içinde de Zübeyde Hanım’ın kabri başında düzenlenen anmaya ve DİSK tarafından düzenlenen Emekçi Kadınlar Yürüyüşüne de katıldı.

8 Mart'ın kadın emeği açısından bir mücadele günü olduğunun altını çizen Bornova adayı Ömer Eşki, "Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve laiklik talepleriyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadınlarımızın mücadele gününü kutlarım. Daha güzel yarınları kadın erkek birlikte mücadele ederek inşa edeceğiz. Bu süreçte biz de çalışan üreten her kesimin yanında olacağız ama kadınlara karşı pozitif ayrımcılık da göstereceğiz” dedi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda daha etkin olabilmesi için taşın altına ellerini koyacaklarını ifade eden CHP’li aday Eşki, “Kadınlarımızı kooperatif yoluyla üretime dahil edeceğiz. Bu kooperatifleri de tanıtım ve satın alma garantileriyle destekleyeceğiz. Gündüz bakım evlerimiz, eğitim programlarımız, kadınlara yönelik eğitimler ve aktiviteler ve spor çalışmaları düzenleyeceğiz. Kadınların kent yönetiminde, karar alma mekanizmalarında daha aktif olmasını sağlamak için kadın örgütlenmeleri ile katılımcılık çalışmaları yapılacak. Bornova’nın ‘Kadın Dostu’ niteliği daha da yukarı taşınacak. Güçlü Bornova, kadınların özgür ve mutlu olduğu bir Bornova olacak” diye konuştu.